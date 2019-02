Carlos Suárez: "Queda hoy y mañana para decidir si puedo ayudar"

El ala-pívot del Unicaja Carlos Suárez, que lleva más de dos meses lesionado, afirmó este martes que "queda el entrenamiento de hoy y el de mañana para decidir" si puede ayudar a sus compañeros el jueves en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Iberostar Tenerife.



Carlos Suárez se lesionó en el encuentro de la Eurocopa ante el FIAT Turín en el Martín Carpena (89-68) con una rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna derecha y recayó a las pocas semanas, aunque tras dos meses en el dique seco podría estar en condiciones de volver.



En rueda de prensa, el jugador de Aranjuez indicó que se encuentra bien y que las sensaciones "son típicas tras dos meses sin entrenar", con falta de ritmo pero "buenas". "Estar se puede estar, pero quiero ayudar a mis compañeros y aportar de manera positiva. Si no me encuentro bien, evidentemente no voy a forzar porque sería egoísta por mi parte", afirmó Suárez, quien recayó por precipitarse, porque quería estar con sus compañeros "cuanto antes", aunque "la lesión es un poco complicada, traicionera".



Sobre el Iberostar Tenerife, precisó que les ganó de 20 puntos hace poco y pretenden que los cajistas vayan de favoritos, si bien subrayó que "ahora mismo es el equipo más en forma de la Liga junto al Barcelona".