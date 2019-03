Lezkano: "Me voy con seguridad de que club está mejor que lo encontré"

Natxo Lezkano, que ha sido destituido como entrenador del Cafés Candelas Breogán, ha asegurado este lunes en su despedida del club gallego que lo deja "mejor" de lo que lo encontró después de dos temporadas y media al frente del banquillo.

El entrenador vasco ha sido despedido tras la dura derrota del sábado ante el Delteco GBC (100-65), resultado que, junto a la victoria del UCAM Murcia ante el Tecnyconta Zaragoza, ha situado al equipo gallego en posiciones de descenso. "Me voy con la seguridad de que este club está mucho mejor de lo que lo encontré. Estaba en mala situación en LEB y hemos acabado en ACB y dejamos muchas cosas hechas a nivel de estructura y medios", comentó en rueda de prensa.

El técnico quiso "agradecer a todo el mundo" lo que ha vivido estas dos temporadas y media en Lugo, periodo en el que consiguió el ascenso a la Liga Endesa y la Copa Princesa. Se acordó "en primer lugar" de la directiva que le ha permitido protagonizar una etapa "muy bonita y especial" en la que ha "disfrutado muchísimo" y ha "vivido experiencias muy buenas en un club grande como el Breogán".

También tuvo palabras para los jugadores, con los que compartió "muchas alegrías y algunas decepciones". A los actuales les trasladó "mucho ánimo y mucha fuerza para que salgan de la situación en la que están ahora mismo y logren el objetivo deseado de la salvación". Se mostró agradecido "en especial al cuerpo técnico" que le ha acompañado, a los empleados del club y a la afición: "Aquí tienen a un breoganista más", dijo. "Es una afición exigente, pero siendo participativa y apoyando siempre al equipo y es parte fundamental del éxito de Breogán por lo menos en estas dos temporadas y media", aseguró.

Relató que la decisión se la comunicaron el domingo por la noche y se mostró "abrumado por todas las muestras de afecto y cariño" que ha recibido desde entonces. "Me siento muy apoyado y respetado por todo el equipo, tanto jugadores como cuerpo técnico y hasta día de hoy lo he sentido por parte de la directiva, que además ha sido una directiva que ha querido crecer", sostuvo. Lezkano esquivó las preguntas incómodas para no polemizar en su despedida del Breogán. "No voy a entrar en si (la decisión de despedirle) es esperable o no, justo o no, no voy a valorar esa decisión", respondió al ser cuestionado sobre la medida que adoptó la junta directiva.

Lezkano lamentó que su equipo no compareciera "en un partido decisivo" como el del pasado sábado ante el GBC y advirtió de que se va del club pudiendo "mirar a todo el mundo a la cara e ir por la calle con la cabeza muy alta".