Ibaka mantiene la solidez y Marc, condicionado por faltas personales

El ala-pívot congoleño español Serge Ibaka volvió a mostrar solidez en su juego, que lo dejó como el mejor reserva de los Raptors de Toronto, a los que ayudó a reencontrarse con la victoria en la jornada de la NBA. Ibaka salió del banquillo de los Raptors en su visita al Madison Square Garden y aportó un doble-doble de 10 puntos y 10 tapones que les ayudó a ganar por 92-117 al equipo local de los Knicks, que tienen la peor marca de la liga.

El internacional español jugó 24 minutos y anotó 5 de 9 tiros de campo, falló dos intentos de triples, y los tres desde la línea de personal. Pero dentro de la pintura dominó con ocho rebotes defensivos, dio una asistencia, puso dos tapones, perdió un balón y cometió una falta.

La asignatura pendiente que tuvo Marc Gasol, su compañero y compatriota, que cometió cinco faltas personales y vio condicionado su juego y rendimiento en los 23 minutos que el estuvo en la pista. Gasol aportó dos puntos, que anotó desde la línea de personal (2-2), mientras que falló los cuatro tiros que hizo a canasta, incluidos dos desde fuera del perímetro. Dentro de la pintura, el hermano mediano de los Gasol cumplió con cinco rebotes defensivos, repartió cuatro asistencias, puso un tapón y perdió un balón.

Mientras que el ala-pívot Juancho Hernangómez disfrutó de 15 minutos como reserva de los Nuggets de Denver, pero estuvo poco inspirado en el juego ofensivo como el resto del equipo que perdió de visitante por 112-85 frente a los Rockets de Houston. El pequeño de los hermanos Hernangómez falló el único tiro de campo que hizo a canasta y cometió una falta personal. La falta de producción estadística de Juancho lo dejó "frustrado" al concluir el partido, pero el entrenador asistente de los Nuggets, el español Jordi Fernández, alabó la labor de equipo que ha hecho hasta ahora el jugador madrileño.

"Cuando no te sale un partido como esperabas, la reacción de todos los jugadores es de pensar que lo podían haber hecho mejor", declaró Fernández a la Agencia EFE. "Juancho ha sido decisivo de muchos partidos esta temporada cuando hemos tenido lesionados". Fernández reconoció que el partido no fue bueno para su equipo, pero que tenían que pasar página de cara al futuro y sobre todo no sufrir ningún tipo de lesión cuando lleguen los playoffs.

Los Bucks de Milwaukee volvieron a ver acción con triunfo por 128-118 ante Los Angeles Clippers, pero siguieron sin poder contar con los españoles, el ala-pívot Nikola Mirotic y el pívot Pau Gasol, ambos lesionados. No lo está el veterano base José Manuel Calderón, pero el entrenador de los Pistons de Detroit, Dwane Casey no lo puso en la lista oficial de los 12 jugadores que disputaron el partido de locales ante los Magic de Orlando y que ganaron por 115-98, frente a un rival directo por el último puesto de la Conferencia Este, donde ahora ellos ocupan el sexto lugar.