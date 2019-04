García Reneses: ´Siendo competitivos tendremos alguna pequeña opción´

Valencia, 8 abr (EFE).- Aíto García Reneses, entrenador del Alba Berlín, explicó que si son "competitivos" tendrán alguna opción de ganar la final de la Eurocopa pero dijo que aún así serán "pequeñas porque el Valencia Basket es un gran equipo".

"Para nosotros es un honor estar en esta final. Lo que queremos hacer es ser competitivos, no decir que estamos en la final y ya está. Lo que tenemos que hacer es intentar ser competitivos, no tanto estar preocupados por ganar sino por dar un nivel que sea digno de un finalista", explicó en declaraciones a los medios en la Fonteta, donde el martes se disputará el primer choque.

"Lo que quiero es que mi equipo siempre sea capaz de competir y dar lo máximo. Si eso significa que podemos ganar, mejor, y si no, también. Si jugamos contra el Valencia o el Fenerbahçe eso no significa que no tengamos que estar haciendo nuestro cien por cien, y si así perdemos por 15, 20 ó 30 será porque son mejores", añadió.

Del Valencia destacó que tiene "muy buenos jugadores en todas las posiciones, duplicados o triplicados y aprovechan muy bien sus opciones para cada uno de las distintas cualidades de los jugadores".

"Lo que más temo es que mi equipo no juegue al nivel que debemos de jugar, Valencia sé que lo va a hacer bien y espero lo mejor de ellos", aseguró.

El entrenador español dijo que en el "90 por ciento de los casos" el primer partido es el más importante aunque destacó que "luego hay un componente anímico que es que si ganas el primero estás muy contento y es difícil estar igual de concentrado para el segundo pero sí para el tercero".

Además, admitió que sus jugadores "se sienten muy cómodos jugando en casa y es más difícil jugar fuera". "A a mí siempre me gusta que fuera haya un buen ambiente como el que va a haber aquí porque el jugador se siente más cómodo con buen ambiente que con la mitad del pabellón vacío".

García Reneses admitió que prefiere que sea una eliminatoria a dos partidos más que a tres "ganando o perdiendo".

"Tenemos cinco partidos aplazados de la liga alemana porque hemos estado jugando la competición europea, la Copa de Alemania, que se juega diferente que aquí. Hemos tenido que ir aplazando partidos y ahora tenemos el final de temporada un partido cada dos días y es muy duro, por eso prefiero que sea a dos. Si es ganando, mejor, aunque sé que es o imposible o muy difícil", concluyó.