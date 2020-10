Trimble, el discípulo de Curry que cambió Estudiantes por Fuenlabrada

Madrid, 1 oct (EFE).- De fichaje del Movistar Estudiantes malogrado por la pandemia a timonel del rival del sur de la región, el Urbas Fuenlabrada, el base estadounidense Romelo 'Melo' Trimble aspira a demostrar su calidad en la Liga Endesa española, tras haber sido discípulo de un triple campeón de la NBA como Stephen Curry.



El director de juego estadounidense de 25 años (Washington, Estados Unidos, 1995) llegó a España desde la liga australiana, donde jugó su última campaña en el Melbourne United y esperaba incorporarse al Movistar Estudiantes el 11 de marzo de 2020. La crisis sanitaria imposibilitó su fichaje por el conjunto colegial.



"Iba a venir al Estudiantes después de la temporada australiana, pero por la COVID-19 no pude venir. Estaba deseando venir a la ACB. Es mi tercer año de profesional, pensé que era bueno empezar de cero en un sitio donde nadie me conoce y demostrar quién soy en una liga 'top'. El Fuenlabrada me llamó y tomé la oportunidad", relata Melo Trimble en una entrevista con EFE.



La casualidad hará que su tercer partido en la Liga Endesa española, el próximo domingo a las 12.30 horas en el Pabellón Fernando Martín fuenlabreño, enfrente al equipo de su presente con el de un pasado reciente que no pudo ser: un Fuenlabrada-Estudiantes entre dos clubes que mantienen una rivalidad madrileña a la sombra del poderoso Real Madrid.



"He descubierto esa rivalidad ahora, al principio no lo sabía. En todo caso será un partido importante para nosotros y aunque no haya aficionados intentaremos conseguir la victoria", apunta un Trimble al que le han explicado "algo" de la relación entre los dos equipos, ambos con dudas tras no haber ganado en tres jornadas (dos para el Urbas, que descansó la última fecha en esta Liga de 19).



Contra el Estudiantes repetirá un duelo contra el nuevo base local, su compatriota John Robertson, al que ya se midió en Australia. "No lo conocía hasta entonces, pero tengo mucho respeto por él. Jugamos cuatro veces en Australia, es un buen tirador y conozco su juego", señala Trimble sobre su rival, que anotó 20 puntos al UCAM Murcia y 26 al Baskonia, aunque sin victorias.



También Trimble responde a ese tipo de jugador con la muñeca engrasada: en su última actuación ante el Baskonia protagonizó un tercer cuarto memorable en el que se sacó 22 puntos de la manga para inquietar al último campeón de la Liga, un duelo que acabó con 28 unidades y 6 asistencias.



"Me considero un jugador que puede tirar, jugar rápido, ser defensivo. Creo que soy uno de los jugadores más rápidos de la Liga. En dos partidos no se puede ver pero conforme avance la temporada mejoraré los números", asegura el base, que responde, sobre las dos derrotas que lleva el Fuenlabrada, que el campeonato "no es cómo acaba, sino cómo empieza".



DE LA LLAMADA DE CURRY AL NO DE LA NBA



Melo Trimble, criado en los alrededores de la capital estadounidense (Upper Marlboro, Maryland), tenía el baloncesto como un pasatiempo hasta que a los 13 años comenzó a formarse en su interior la idea de ser profesional. "En el 'High School' (instituto) me lo empecé a tomar en serio", asegura.



En 2014, cuando aún jugaba en el instituto, fue seleccionado en el prestigioso partido McDonald's All American, que suele descubrir las futuras estrellas. No en vano, en esa añada estuvieron actuales estrellas del campeonato norteamericano como Karl-Anthony Towns, D'Angelo Russell (ambos en el Minnesotta Timberwolves), Jahill Okafor (New Orleans Pelicans) o Devin Booker (Phoenix Suns).



"Me gustaría estar con ellos, tuve la oportunidad, pero continué en la Universidad. Podría haber ocurrido, pero es lo que es y no estoy avergonzado, soy feliz con mi vida. Esto demuestra que aquella generación era muy buena", explica.



Su paso por la Universidad de Maryland fue destacado, con 16,2 puntos de media en su primera temporada, en la que fue elegido por medios y entrenadores en varios equipos ideales, y en su segunda campaña universitaria recibió una llamada muy especial: la del base de los Golden State Warriors campeones de la NBA, Stephen Curry.



"Fue increíble, estaba en la Universidad y creo que fue el año que ganaron su primer campeonato. Siendo quién es, me escribió una carta y me envió un mensaje de vídeo para que fuera a su campus", rememora Trimble, elegido por Curry como asesor en su campus para jóvenes jugadores. El 'Golden-Boy' Curry, el jugador con el récord de más triples anotados durante una temporada regular de la NBA (402), llegó a decir que veía en Melo "un jugador muy similar" a como era él mismo en el instituto.



"Con él aprendí a tener confianza. Él juega con mucha confianza, trabaja muy duro y es algo que yo intento hacer también, tirar con confianza. Aunque tenemos un juego diferente", admite Trimble, que se ve más un jugador "atlético" que un experto tirador como la estrella de los Warriors.



Todo parecía abocado a que Melo acabara en la NBA, pero después de haber dicho no a una primera oportunidad de acudir al 'Draft' en 2016 para continuar un año más con los Terrapins de la Universidad de Maryland, su intento en el año siguiente no tuvo éxito.



"Decidí quedarme en la Universidad, creo que mejoré mucho. Luego intenté ir a la NBA, fui a las Ligas de Verano con los Sixers, donde jugué bien, pero no mucho", recuerda.



Finalmente, en septiembre de 2017 Minnesota Timberwolves llamó a su puerta con un contrato, pero con apenas una oportunidad en pretemporada, un mes después salió de la franquicia. Pasó por el equipo vinculado de la Liga de Desarrollo y tras intentarlo de nuevo en la Liga de Verano con los Chicago Bulls, comenzó su aventura internacional: Australia, Puerto Rico, vuelta a Australia y España.



En Fuenlabrada ha hecho piña con sus compatriotas, el escolta Obi Emegano y Robert Upshaw, así como con el congoleño Christian Eyenga, al que ha tomado como mentor.



"Él tuvo experiencia en la NBA en Cleveland y los Lakers, me trata bien y me ayuda a conocer esta liga, que es muy dura. Tener a Christian me ayuda a mejorar, a mantenerme concentrado y seguir trabajando, es un gran ejemplo para mí", recuerda Trimble, que gasta sus horas fuera de la cancha con los videojuegos: especialmente el 'Call of Duty', ya que al 'NBA2K' de baloncesto no es "tan bueno".



En su primer curso en España "desafortunadamente sin fans, que son un extra", Trimble aspira a demostrar con el Urbas Fuenlabrada que el equipo está para algo más que pasar apuros, después de una pretemporada ilusionante. Y sin perder de vista la NBA. "Por supuesto miro oportunidades, pero ahora no hay. Veremos", finaliza.



Miguel Ángel Moreno