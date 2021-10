El MoraBanc, sin bases, necesita ganar sí o sí

El MoraBanc, con cuatro derrotas y ninguna victoria en este inicio de Liga Endesa y además con el toque de atención del presidente Gorka Aixàs, recibe este domingo (12.30 horas) al Gran Canaria y lo hace sin bases por las lesiones de Sergi García y Clevin Hannah.

El equipo dirigido por Ibon Navarro está obligado a utilizar en esta posición al exGran Canaria Oriol Paulí y también a Guille Colom o el escolta norteamericano Codi Miller-McIntyre.



"Las líneas van por aquí. No tenemos más. Espero que durante esta semana podamos reforzar la posición de base, pero el mercado no es muy atractivo", aseguró el técnico del MoraBanc, Ibon Navarro.



Los del Principado llegan al partido con urgencias. El máximo mandatario del club dio un toque de atención a los jugadores avisando que el equipo reaccionaba o habría cambios.



"Mañana lo que tenemos que intentar es jugar bien para ganar porque si pensamos que vamos a ganar sí o sí no ganaremos a un equipo como Gran Canaria", advirtió Navarro.



El técnico del conjunto andorrano tiene claro lo que debe hacer su equipo, que tampoco podrá contar con Nacho Llovet por lesión. "Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, poner toda la energía en la pista y tratar de hacer nuestro mejor partido".



El Gran Canaria de Porfi Fisac llega a Andorra con cuatro exjugadores del MoraBanc: Andrew Albicy, John Shurna, Oliver Stevic y Dylan Ennis.



"Es un equipo de muchísima calidad. Tienen de todo y podría pasar que nosotros jugásemos un buen partido y perder. Nuestra prioridad será ser un equipo reconocible, que lucha y no tenga esos altibajos tan grandes. Necesitamos competir 40 minutos y no 24 o 14".



Sobre los mensajes del presidente, Ibon Navarro fue claro. "El diagnóstico no ha cambiado mucho en esta semana respecto al inicio. Tenemos que explotar mejor nuestras fortalezas y guardar nuestras debilidades. No es perder sino cómo perdemos. Esta semana no hemos hablado, hemos trabajado".



Uno de los capitanes del equipo, Guille Colom, volverá a la convocatoria después de quedarse fuera los últimos partidos. "No han sido días fáciles. Hemos entrenador mucho mejor y más mentalizados. Tenemos que dar un paso adelante y no hay más. No nos quedan más balas", aseguró el escolta andorrano.