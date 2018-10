El holandés Fabio Jakobsen gana la tercera etapa y es el nuevo líder

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El holandés Fabio Jakobsen (Quick-Step) se impuso al esprint a su compatriota Dylan Groenewegen (Ream LottoNL-Jumbo) y al alemán Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), ganadores de la primera y segunda etapa, consiguiendo además el liderato de la prueba.

Jakobsen, neoprofesional de 22 años, consiguió su sexta victoria del año lo que supone un total de 72 para Quick-Step, el equipo líder del mundo en cuanto a número de éxitos.

El italiano Manuele Boaro (Bahrein-Mérida), el belga Nathan van Hooydonck (BMC Racing Team), el alemán Jasha Sütterlin (Movistar) y el británico Owain Doull (Team Sky) se escaparon del pelotón y estabilizaron una diferencia en torno a 1 minuto y 45 segundos.

Después de la primera vuelta al circuito de 31 kilómetros, de las cuatro establecidas, en los alrededores de Nanning, Sütterlin decidió abandonar la fuga y esperar al pelotón.

El trío se mantuvo en cabeza de la prueba hasta que en los últimos kilómetros, en la recta de meta más larga de todo el calendario ciclista, el pelotón les dio caza.

"Seguí al equipo porque en los últimos dos días, me equivoqué al hacerlo por mi cuenta. Creo que estaba un poco nervioso. Mi compañero de equipo Davide Martinelli me dijo que creía en mí. Me colocó al lado de los otros tres velocistas, Ackermann, Walscheid y Groenewegen y me las arreglé para pasarlos. Sé que soy rápido, pero vencerlos es increíble", dijo el vencedor al pasar la meta.

Este viernes se disputará la etapa reina entre Nanning y Mashannongla de 152,2 kilómetros con una llegada en cuesta que se le puede atragantar a muchos velocistas.