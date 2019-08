Roglic: "No me fijo en los rivales, solo pienso en mí"

Moraira (Alicante), 22 ago (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), considerado como favorito número uno de la Vuelta, dijo estar en forma para afrontar la carrera a partir del próximo sábado y aseguró que solo piensa en él "y no en los rivales".



"Ya sé que muchos me consideran el favorito. Yo la verdad es que no sé si lo soy, pero vengo bien, no me fijo en rivales. Sólo pienso en mí y cuento con un gran equipo, con eso cuento", señaló Roglic en Moraira minutos antes de que comenzara la ceremonia de la presentación de equipos.



Roglic, de 29 años, buscará al frente del Jumbo mejorar las últimas clasificaciones en las grandes, lo que supondría luchar por el número uno del podio. Fue tercero en el Giro y cuarto en el Tour 2019.



En la carrera francesa no tomó la salida en la pasada edición.



"Fue una pena no ir al Tour, pero para ir con garantías a esa carrera tienes que estar muy bien preparado, y yo la verdad es que no estaba en las mejores condiciones. Ahora espero estar a mi mejor nivel en la Vuelta".