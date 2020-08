Oliverio Cárdenas ve en Carapaz al primer rival del que debe cuidarse Bernal

Bogotá, 29 ago (EFE).- El exciclista colombiano Oliverio Cárdenas advierte que el primer rival con el que su compatriota Egan Bernal (Ineos) debe tener cuidado para revalidar el título del Tour de Francia es su compañero Richard Carapaz, un corredor "muy combativo" que presentó credenciales al ganar el Giro de Italia de 2019.

"Es un poco complicado para Egan que le hubieran incluido a Carapaz, ya que este ciclista es muy combativo, lo demostró en el Giro que ganó, y es un ciclista que incluso puede subir mucho mejor que el mismo Egan", dijo Cárdenas en una conversación con Efe en la que también participó Martín Ramírez, campeón del Dauphiné en 1984.

Bernal, campeón de la edición de 2019, liderará a la escuadra británica en el Tour que arranca este sábado en Niza y culminará el 20 de septiembre, aunque su compañero ecuatoriano aparece como alternativa en caso de que el colombiano no de la talla.

"Yo creo que fuera de los otros rivales, Egan tiene que estar muy pilas con su mismo compañero porque yo creo que Carapaz, donde le den la oportunidad y le den el 'papayazo' (la ocasión propicia), no lo va a pensar dos veces", expresó Cárdenas.

Por otra parte, Ramírez califica como una "decisión acertada" del equipo Ineos no haber llevado a la ronda gala a los británicos Geraint Thomas y Chris Froome, sus otras dos figuras, porque "no estaban en su mejor forma y no iban a poder aportar lo que realmente se esperaba".

"Caso contrario es el de Egan y de Carapaz, pues ellos por su juventud se pueden recuperar más rápido, puedan entrar en la forma más pronto. Yo creo que el hecho de ser campeón (Bernal), él dentro de su mente trae que va a estar en la disputa nuevamente, esperemos que sepa manejar esa ansiedad y que encuentre el estado de forma", afirmó.

En esa línea Ramírez, quien también se consagró en el Tour del Porvenir de 1985, recuerda que en la edición de 2019 se vio a "un Egan que fue de menos a más, exuberante en las últimas etapas y por más que se diga que a una etapa le recortaron, que de pronto le favoreció y todo eso, yo creo que al fin y al cabo ganó el que tenía que ganar".

"Yo aspiro y ruego porque vuelva a ese estado de forma que tuvo el año pasado y podamos refrendar el título", agregó el exciclista.

Los corredores retirados también se refirieron a otros colombianos que participan en la ronda gala como Nairo Quintana, jefe de filas del Arkea-Samsic, y Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, que buscan dar una sorpresa con el Education First.

En el caso de Quintana, que disputará su primer Tour tras dejar el Movistar, Ramírez cree que, a diferencia de lo ocurrido en las ediciones anteriores, va a competir un poco "a la defensiva" porque su equipo no es muy fuerte.

"Yo creo que él puede pescar en río revuelto, porque el equipo no es muy fuerte, entonces no pueden echarse la carrera encima, como se acostumbra. Él va a tener que estar ahí atento más que todo con los del Jumbo, que son los hombres a vencer", manifestó.

Ramírez valoró que Quintana siempre "se ha caracterizado por saberse dosificar", por lo que cree que tratará de aprovechar "cualquier descuido para sacar tiempo a favor".

Cárdenas, entre tanto, analizó que el equipo de Nairo no estará peleando adelante y cree que será clave si le llega a pasar algo en los primeros 50 ó 100 kilómetros de las etapas duras, pero que si le ocurre algo más adelante, "faltando 20 ó 30 kilómetros, él va a quedar a la expectativa y a jugársela con los rivales de otros equipos, marcando a (Primoz) Roglic o a (Tom) Dumoulin y al mismo Egan".

En cuanto a Urán, subcampeón del Tour en 2017, Ramírez recordó que el año pasado sufrió una caída muy fuerte en la Vuelta a España, que lo tuvo tres semanas hospitalizado en Barcelona donde fue sometido a una operación que duró siete horas, pues sufrió la perforación de un pulmón, fractura de clavícula y omóplato.

Explicó que apenas regresó a la competencia en el Tour Colombia, celebrado en febrero, y "después vino la emergencia que estamos viviendo".

"A pesar de que montaba en su simulador como loco ya en el Dauphiné trató de estar ahí, no pudo, pero aportó mucho para el triunfo de (Daniel) Martínez con su experiencia y liderazgo, que es muy importante en ese equipo. Es una incógnita, de todas maneras, me gustaría verlo entre los cinco o diez, creo que para él sería una buena actuación", añadió.

Finalmente los exciclistas vaticinaron qué ocurrirá entre este sábado y el 20 de septiembre durante esta atípica edición de la ronda gala en la que, explicó Cárdenas, "la preparación fue diferente a los otros años" en los que antes del Tour había muchas más carreras y una preparación similar para todos los corredores.

Para el campeón del Dauphiné de 1984, el ganador será Roglic, aunque cree "que las cosas puede cambiar", y como segundo sitúa a Bernal, mientras que ve como sorpresa al colombiano Harold Tejada, que disputará su primer Tour con los colores del Astana.

En cambio, Cárdenas ve como favoritos, "como latino y con el corazón", a sus compatriotas Bernal y Quintana, mientras que cree que pueden dar la sorpresa Dumoulin y el esloveno Tadej Pogacar, del UAE Emirates.

Jorge Gil Ángel y Carlos Durán Araújo