Valverde: "Estoy para ayudar y dar tranquilidad"

Andorra la Vella, 12 jul (EFE).- Alejandro Valverde (Movistar) comentó en la segunda jornada de descanso del Tour de Francia en Andorra la Vella que terminará el Tour el próximo domingo en París para ayudar a Enric Mas en su objetivo de lograr el podio, y a partir del lunes pondrá rumbo a Tokio como líder del equipo olímpico español.



"Enric está tranquilo, sabe que queda mucho Tour, le veo con ganas e ilusión. Hay que ser realista, el Tour está lejos, pero el podio no, es factible, y le veo animado para luchar por el objetivo".



Para cumplir el sueño del ciclista balear será clave que Valverde continúe hasta París cumpliendo su rol en el equipo telefónico.



"Estoy para apoyar y dar tranquilidad, hay que estar tranquilos. Empezamos con mala suerte, con tensión, mal tiempo. Traté de dar tranquilidad y estar cerca de Enric. El día de la caída estuve cerca y le di mi bici. Ayer en Andorra pude disfrutar de una oportunidad, pero si hubiese hecho falta parar, hubiese parado".



Ante su buena forma, el ciclista murciano, de 41 años, podría plantearse la posibilidad de volver al Tour en 2022.



"Voy a terminar este y ya veremos. Lo estoy disfrutando mucho más que antes. A pesar de las dificultades me está gustando correr sin presión. Seguir es un tema que lo tengo que hablar con Eusebio Unzue. Aún no he dicho que continuo", aclaró.



Tras el segundo puesto en Andorra, la moral del campeón del Mundo 2018 ha subido muchos enteros. A los 41 años, ser segundo tras Sepp Kuus lo encajó como una victoria.



"Me ganó el mejor, por eso estaba contento. Lo felicité, fue una lucha al 100 por 100 hasta meta, Kuus tuvo que ir a tope para ganarme. Yo estaba como si hubiese ganado. En mis comienzos me hubiera dado más rabia, seguro".



Valverde, que será el líder del equipo español en Tokio, confirmó que llegará hasta París, para viajar a Japón el próximo lunes. Eso sí, admitió que en una etapa del Tour estuvo a punto de retirarse helado de frío. Sus compañeros lo evitaron.



"Tendremos una charla para planificar lo que queda, lo iremos viendo. Tengo un ojo puesto en Tokio, donde vamos a llegar con poco tiempo para adaptarnos. Puedes tener suerte o no, tener el cuerpo raro, lo iremos valorando sobre la marcha".



El líder español para Tokio comentó sus expectativas para la prueba olímpica que se disputará justo una semana después de que acabe el Tour el próximo domingo en París.



"Iré a hacerlo bien, pero no me gusta la presión de tener que conseguir la medalla sí o sí. Los rivales están bien, muchos lo preparan y será difícil. No se trata de una carrera de pueblo, son los JJOO, lo vamos a dar todo, todos, pero no quiero tener mas presión de la debida", concluyó.



Valverde viajará en un buen momento moral a Tokio, aspecto que considera incluso más importante que el físico.



"El aspecto moral es más importante que el físico. Si estás motivado lo afrontas todo mejor y rindes más. En el caso del equipo español tener a mi lado a Gorka Izagirre me aportará mucho, le tengo buena estima, es buen amigo y compañero. Vamos a pasarlo bien y a hacerlo bien", concluyó.