La campeona olímpica de patinaje Achtereekte se pasa al ciclismo con Jumbo

Madrid, 10 may (EFE).- La neerlandesa Carljin Achtereekte, campeona olímpica de patinaje de velocidad en 2018 y que desde 2017 pertenecía al equipo Jumbo-Visma, ha dejado el patinaje y se ha pasado a la división de ciclismo del mismo club, con el que hará la concentración de pretemporada con miras a debutar en los campeonatos de los Países Bajos el 25 de junio.

"En función de su evolución en las sesiones de entrenamiento y de los resultados de las carreras, el equipo determinará cuándo correrá Achtereekte su primera prueba importante", indicó la formación.

Achtereekte, de 32 años, ganó el oro en los 3.000 en los Juegos de 2018, en 2020 fue subcampeona mundial en la misma distancia y en 2021 acabó tercera en los 5.000 metros en la Copa del Mundo.

El pasado mes de abril venció su contrato con el equipo de patinaje Jumbo-Visma y Achtereekte llegó a una reflexión: "He terminado con el patinaje, pero aún no he terminado con el deporte de alta competición". Se puso en contacto con el director deportivo Merijn Zeeman y empezó a gestarse el cambio.

"Como patinadora, vas en tu propio carril y no te molesta nadie. Ahora tengo que aprender a lidiar con el nerviosismo del pelotón y luchar por mi posición. Me costará acostumbrarme, pero supongo que aprenderé esas habilidades rápidamente. Voy a copiar a mis compañeras y espero desempeñar un papel al servicio del equipo", afirmó la deportista.

"En las próximas semanas nos centraremos en aumentar la resistencia y el entrenamiento de la técnica", indicó la directora del Team Jumbo Visma Women, Esra Tromp. "La forma física de Carlijn está bien; sus valores lo han demostrado. El mayor reto está en el juego sobre la bicicleta. Aprender a posicionarse, ser capaz de evaluar las oportunidades, rodar de forma asertiva. Prestaremos mucha atención a eso en el próximo periodo".

Según Tromp, la expatinadora aportará mucho al equipo: "Una mentalidad de deportista de alto nivel, por ejemplo. Carlijn se atreve a tomar decisiones, establece prioridades y sabe qué hacer para alcanzar sus objetivos. Respira deporte de alto nivel".

Achtereekte no es la primera corredora del equipo Jumbo-Visma que cambia de deporte. El esloveno Primoz Roglic, exsaltador de esquí, y la neerlandesa Amber Kraak, exremera, la precedieron. Pero Achtereekte es la primera que hace un cambio dentro del mismo equipo. EFE

