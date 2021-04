El SADUS es deporte y salud

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla acoge esta semana la celebración del Día Mundial de la Salud. Y es que el SADUS afronta esta celebración con el convencimiento de la puerta de entrada en la que puede convertirse el deporte para disfrutar de una vida saludable basada en una rutina deportiva. El deporte es salud, y en eso coinciden numerosos estudios y profesionales de la materia. El ritmo de vida actual, a veces frenético, puede generar diferentes problemas que una práctica deportiva llevada a cabo de manera regular y controlada podría apaciguar.

Desde el SADUS se trata de ofrecer unos servicios que se puedan adecuar a cualquier persona que tenga interés en practicar un deporte. Es por ello que no sólo ofrecen instalaciones, sino que, además de éstas, presta la posibilidad de practicar un sinfín de actividades en diferentes horarios y niveles, para que el deporte no se encuentre con ninguna excusa. Es por ello que, el Servicio de Actividades de la Hispalense pone a disposición de todos los que tengan curiosidad por el deporte su página web: www.sadus.us.es. Aquí se pueden consultar todas las actividades, horarios, niveles y servicios. No obstante, de forma presencial también se podrá obtener cualquier información, a través de las

oficinas de Atención al Cliente localizadas en el CDU Los Bermejales y el CED Pirotecnia.