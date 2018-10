Lydia Valentín, obligada a cambiar de categoría para el Mundial de Asjabad

Lydia Valentín, campeona mundial 2017 de halterofilia, ha reconocido en una entrevista realizada por Radio Marca este mismo martes que este año competirá en -81 kg en el Mundial. La cuatro veces campeona de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018) se ha visto obligada a tomar esa decisión debido a una pequeña lesión en ambos hombros.



No perderá masa muscular

Al parecer, iba a tener que abandonar de todas formas la categoría que acostumbra a competir (-75kg) puesto que la Federación Internacional la había eliminado para incorporar la de -76kg. Lo lógico habría sido que para el Mundial de Ajabad (Turkmenistán) –con duración del 1 al 10 de noviembre- disputara esta última categoría, pero las molestias que siente en los hombros hacen que le hayan recomendado hacerlo en la de -81kg. Como ella misma ha explicado en la mencionada entrevista: "Tengo alguna molestia en ambos hombros y para protegerlos lo mejor era competir en este peso". Algo positivo de hacer esto es que la leonesa no perderá "masa muscular".

Pese a este cambio de planes, la halterófila de Ponferrada se ha mostrado muy motivada: "Voy con mucha ilusión". No será hasta 2019 cuando Valentín regrese a su habitual peso de competición ya que en los Juegos el cambio de categoría implica un salto de -76 a -87 en kg y la categoría de -81 no será olímpica. En 2019 además, el Europeo y el Mundial computan para la calificación olímpica.



Lo de Marcos Ruiz "no tenía ni pies ni cabeza"

Lydia Valentín, que competirá el jueves 8 de noviembre, ha tenido tiempo para hablar sobre Marcos Ruiz. El español había sido acusado por la USADA (United States Anti-Doping Agency) de dar positivo en el pasado Mundial. Estas acusaciones fueron anuladas porque la agencia mencionada no contaba con una ´prueba B´. A esto, la halterófila ha afirmado que desde el principio no creyó la acusación "porque entrena conmigo en el CAR y le pone muchas ganas€". Ha arremetido contra la organización ya que "hubo un error y ahora han salido con que se había extraviado, pero a él le expulsaron". Según la de Ponferrada, era algo que no tenía "ni pies ni cabezas" y "al final siempre sale la verdad".