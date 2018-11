Sebastián Álvaro: "Si no hay riesgo de morir, no hay alpinismo"

El periodista y alpinista Sebastián Álvaro afirmó que "si no existe el riesgo de morir, no hay alpinismo" en referencia a las comparaciones entre el alpinismo clásico y el nuevo alpinismo surgido con fines comerciales en cimas como el Everest. "La muerte es parte de la vida y, sin ella, habría cosas que no tendría sentido", agregó Álvaro en un acto celebrado en la Universidad católica de Valencia (UCV), donde presentó su nuevo libro, "La vida al límite de la vida" junto al coautor y también alpinista, José María Aspiazu.

Álvaro afirmó que se hizo aventurero gracias a que su madre le fomentó la lectura de comics como el del Capitán Trueno y que, bajo su punto de vista, el alpinismo comercial "no es alpinismo, es turismo". "La gran diferencia está en cómo se afronta la montaña porque en el alpinismo clásico es uno mismo el que se enfrenta a ella", prosiguió. "El libro no habría sido posible sin Aspiazu porque con la vida que llevo, me cuesta cumplir plazos", agregó Álvaro, que fue director de "Al filo de lo imposible", uno de los programas televisivos pioneros en el alpinismo y la montaña.



"Vivir de la literatura en nuestro país es misión imposible, pero es fundamental escribir y leer libros", agregó Alvaro, quien explicó que ha escrito "un texto bello" que puede servir "como libro de cabecera y para llevar en la mochila" y reconoció que "se lee muy bien y se puede releer tantas veces como se quiera". Sebastián Álvaro admitió que el objetivo del libro era apelar a la razón y a la emoción, porque el ser humano es "una buena mezcla de ambas" y que en la obra se ha conseguido lo que se buscaba al juntar palabra escrita con fotografía. "Si viendo una imagen os entran ganas de ir allí, hemos cumplido nuestra misión", añadió el alpinista.

Aspiazu afirmó que han querido "transmitir un nuevo mensaje con la montaña como escuela de vida" y cree que el libro puede servir para "superar los miedos que nos atenazan y prepararse ante la adversidad, porque a todos nos llegan etapas convulsas y situaciones adversas". El alpinista vasco comentó también que para la confección del libro han echado mano del "amplio legado del alpinismo" y que han unido "los momentos esenciales de la historia" de ese deporte. Aspiazu añadió que se ha vivido una "involución en el mundo de la montaña" y que le hubiera gustado haber nacido antes para haber vivido la etapa clásica de este deporte, en la que "cuanto mayor era el desconocimiento, mayor era la aventura".

Finalmente, Álvaro denunció que en Nepal no se cumple la regulación del parque natural en el que se ubica el Everest debido al alpinismo comercial, y que "el dinero se utiliza para limpiar conciencias".