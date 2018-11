Roethlisberger suma la segunda mayor cantidad de interceptaciones

El mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, empata la segunda mayor marca en el apartado de interceptaciones en la NFL en las primeras 12 semanas del campeonato, pero el quarterback considera que no es motivo suficiente para solicitar una disculpa.

Roethlisberger está empatado con Ryan Fitzpatrick con 12 pases interceptados en la temporada, ambos sólo por detrás del novato Sam Darnold, que tiene 14. El quarterback indicó en una entrevista por radio que "soy un mariscal de campo que va a salir al campo de juego a lanzar el balón". Agregó que "no me voy a preocupar por las interceptaciones. Odio cometerlas, me molestan, pero voy a jugar mi juego y tratar de ayudar a ganar partidos, así que no dejaré de hacer envíos porque confío en mí". El mariscal de campo ha intentado 472 pases esta temporada, la segunda mayor marca detrás de Kirk Cousins, de los Vikings de Minnesota, que suma 447. Roethlisberger promedia una interceptación cada 39.3 envíos. En los últimos dos partidos ha lanzado cinco interceptaciones.