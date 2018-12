Brian Cashman asegura que Bryce Harper, ahora, no tiene sitio en los Yanquis

El gerente general de los Yanquis de Nueva York, Brian Cashman, reiteró hoy que el jardinero estelar Bryce Harper, como agente libre, no es objetivo de su equipo porque dentro de la plantilla actual no tiene sitio.

Cashman dijo que "no hay lugar" para Harper en el repleto plantel de jardinero que poseen actualmente los Yanquis, y por lo tanto considerar su opción de moverlo a la primera base no entra en los planes de su equipo. La presencia de bateadores estelares como los jonroneros Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Aaron Hicks, que son los titulares de los Yanquis, les da toda una garantía al equipo en esas posiciones. Además de opciones como Brett Gardner, Jacoby Ellsbury y Clint Frazier en la banca, los Yanquis tienen cubiertas todas las necesidades que se les puedan presentar durante la próxima temporada en los jardines. Aunque la idea de Harper como primera base ha sido mencionada por su agente, Scott Boras, esa posibilidad pareciera no interesarle a Cashman, a pesar de que los Yanquis tienen a dos peloteros poco probados como Luke Voit y Greg Bird en la posición.

Si eso no fue un comentario lo suficientemente claro en relación a Harper, Cashman admitió que después de todo lo que había expresado al respeto cuando menos estaba sorprendido por la insistencia de los periodistas sobre el mismo asunto.