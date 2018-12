Samaranch: "Estoy convencido de que España volverá a organizar unos Juegos"

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch aseguró a EFE que está "convencido de que España volverá a organizar unos Juegos", porque "tiene una vocación olímpica tremenda y una experiencia maravillosa con el 92" en Barcelona.

"Hay mucha gente dispuesta a luchar por conseguir los Juegos. No se si para el 30, el 32 o más adelante, pero estoy convencido de que España volverá a organizar unos Juegos. No puedo decir pronto, la primera posibilidad que se atisbaría serían unos juegos de invierno en el 30", comentó en una entrevista con la agencia EFE.

Samaranch consideró que la opción de que Barcelona sea parte de un proyecto como el conjunto con Pirineos para la edición de invierno de 2030 podría tener un efecto "balsámico" y destacó que el "movimiento olímpico consiguiera deshelar el tema entre Corea del Norte y el Sur para que incluso desfilaran juntas e hicieran un equipo conjunto de hockey hielo".

"Lo nuestro es triste pero no lo podemos comparar con la guerra de Corea o el estado de guerra durante muchos años. Si modestamente se pudo contribuir a que esto se empezara a solucionar, una candidatura de juegos olímpicos en Barcelona haría un efecto bálsamo en muchas de las relaciones. Podría ayudar en un momento en que las partes quieran entenderse", añadió.

Samaranch destacó en este punto el hecho de que las dos Coreas hayan expresado su interés para organizar la cita del año 32, posibilidad que calificó como "intrigante y atractiva", aunque "queda mucho tiempo para empezar a analizarla y también han salido otras candidaturas".

"Los proyectos deportivos de primer orden compiten por los fondos de los patrocinadores. FIFA y COI tienen los suyos. La competencia es por los fondos locales. Pero hay ejemplos de grandísimos éxitos de Juegos y Mundiales celebrados con dos años de diferencia en el mismo país. No veo colisión", respondió ante una hipotética coincidencia entre una candidatura olímpica y otra al Mundial de Fútbol.

Samaranch insistió en que la propuesta de la última candidatura de Madrid, la tercera consecutiva, para acoger los Juegos de 2020 coincide con el contenido de la Agenda 2020 del COI

"Parece que lo han copiado. En la vida el don de la oportunidad es muy importante. Nosotros, a eso, llegamos demasiado pronto. Pero ahora eso es la norma. Que los Juegos no cuesten dinero, que no se ponga un solo ladrillo que no sirva para nada, eso era Madrid 2020. Si ahora nos dijeran que por cualquier motivo hay una oportunidad, Madrid puede hacer unos Juegos dentro de cinco o seis años sin despeinarse. Y en menos", opinó.

Para el vicepresidente del COI, "con la nueva norma y la flexibilidad que hay, organizar los juegos olímpicos es muy inteligente, porque consigues traer a casa todo lo bueno del espíritu olímpico, el orgullo de hacerlo, el contagio de los valores de amistad y no tiene un coste".

"Para el 30 y el 32 tenemos indicaciones de que la ola va a volver. Con la recuperación de las economías y la certeza de que no va a costar dinero creo que la ola va a volver. Las candidaturas se tienen que armar diez años antes. Si miramos la historia desde la crisis económica, más o menos entre 2008 2016, y los ciclos olímpicos, todas las federaciones internacionales tenían dificultades para encontrar sedes para sus competiciones", agregó.