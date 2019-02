Corea del Sur designa a Seúl para acoger con Corea del Norte los JJOO de 2032

El Comité Olímpico y de Deportes Surcoreano (KSOC) designó hoy a Seúl como la ciudad que se incluirá en la candidatura conjunta con Corea del Norte para albergar los Juegos Olímpicos de 2032.

En una junta celebrada en Jincheon (centro del país), los miembros del KSOC eligieron por clara mayoría a la capital surcoreana (que ya albergó los Juegos de 1988) como la ciudad que se incluirá en la candidatura conjunta.

De los 49 miembros del órgano, 34 se decantaron por Seúl frente a la otra posible ciudad candidata, Busan (sur), segunda urbe del país.

Tras la designación, el Gobierno Metropolitano de Seúl informó hoy en un comunicado de que el próximo 15 de febrero presentará una carta firmada conjuntamente con las autoridades norcoreanas para oficializar su plan de organizar los que serían los primeros Juegos celebrados jamás en dos países a la vez.

Por su parte, aunque Corea del Norte aún no ha anunciado la ciudad que se incluiría en la candidatura, se da por hecho que la elegida será su capital, Pionyang, debido a que es, con gran diferencia, la urbe con mejor infraestructura del país. Aunque el proceso para presentar candidaturas oficiales aún no ha comenzado (el organizador de 2032 no debería conocerse hasta 2025), la ciudad australiana de Brisbane, la región alemana de Renania del Norte-Westfalia, el Comité Olímpico de India o el Gobierno de Indonesia ya han expresado su interés en albergar la cita.

Los Juegos de 2024 serán en París y los de 2028 en Los Ángeles ( EE.UU.).