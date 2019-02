Tina Maze sobre Lindsey Vonn: "Nuestras batallas fueron fantásticas"

La eslovena Tina Maze, ganadora de dos medallas de oro olímpicas, considera que uno de los recuerdos que más le ha impresionado en su carrera fue competir con la estadounidense Lindsey Vonn, cuyas batallas, dice, "fueron fantásticas".



Maze, que junto con Bode Miller, forman el equipo de expertos que analiza la Copa del Mundo de Esquí Alpino en Eurosport, canal que emite en directo y en exclusiva toda la competición en Europa, señala respecto a esa "guerra" con Vonn, que "siempre se necesitan buenas batallas para que el deporte sea interesante", y que fue "un placer y muy divertido competir contra ella".



"Con Lindsey crecimos juntos, nos conocíamos desde que éramos niñas. Las dos tuvimos carreras increíbles. Cuando éramos más jóvenes ella siempre me aventajaba y su rendimiento siempre fue un poco mejor durante mucho tiempo, así que siempre estaba tratando de alcanzarla", señala en declaraciones a esa cadena. "Una vez que logré alcanzar el mismo nivel que Lindsey, nuestras batallas fueron fantásticas", reiteró la ganadora de cuatro mundiales, y poseedora de 26 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Maze, una de las seis mujeres que ha ganado en las cinco disciplinas de esquí alpino en la Copa del Mundo, destacó sobre su palmarés las dos medallas logradas en los JJ.OO. de Sochi. "Fueron mis últimos Juegos Olímpicos, lo que supuso un gran avance después de una temporada difícil. Aquella fue muy dura para mí, así que para volver a estar en la forma que necesitaba antes de los Juegos Olímpicos fue difícil. Al final, todo salió bien", comentó.

"Pero para mí, el período más difícil de mi carrera fue en 2006. No encontraba sentido para seguir adelante. Diría que estaba deprimida, que nada iba bien y que no quería seguir adelante. Entonces, con Andreas mi socio, decidimos crear un equipo privado y desde entonces brillé. Fue una carrera diferente, mi segunda carrera, diría yo", añadió Maze. La eslovena, ya retirada, recordó que ahora puede "mirar hacia atrás" y admitir que cuando ganaba no podía expresar sus emociones y tenía que mantener la calma. "Al día siguiente era un día de carreras otra vez. No puedes dejar que tus emociones se vayan. Simplemente sigues, no tienes tiempo para disfrutarlo como puedo hacerlo ahora. Viendo los Juegos Olímpicos, me doy cuenta de lo grande que fue ganar dos medallas de oro".