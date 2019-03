Viver: "Lo mejor está por venir"

El seleccionador español, Carlos Viver, no tiene dudas: las "Guerreras" no son una historia del pasado, sino un proyecto de futuro. Un porvenir que el seleccionador español femenino de balonmano vislumbra brillante, aunque, como advirtió, habrá que tener paciencia. "Lo mejor está por venir", afirma.

"Es una cuestión de trabajo y de paciencia", declara el entrenador. En definitiva, de tiempo, como el que necesitan las jovencísimas June Loidi y Janna Sobrepera, que a sus 18 años, vestirán este jueves (20:00) por primera vez ante Suiza en Palencia la camiseta de las "Guerreras".Un paso más en el relevo generacional que Carlos Viver inició cuando tomó hace dos años las riendas del equipo español, en el que han debutado casi una veintena de jugadoras en los dos últimos cursos. Toda la revolución responde a la frenética actividad en la que se han embarcado las selecciones femeninas, como se demuestra esta semana, en la que más de sesenta jugadoras participarán en las actividades de los distintos equipos nacionales.

Las "Guerreras" de Carlos Viver, que arrancarán mañana su andadura en el Torneo Internacional de España, no serán las únicas que saltarán a la pista, ya que el equipo "Objetivo 2021", una suerte de selección B, disputará un trofeo en Polonia, al igual que los equipos júnior y juvenil, que también trabajarán estos días. "Creo que la Federación es consciente de que hay que hacer este esfuerzo, que estamos en un momento clave y hay que apostar por el trabajo con la gente joven, porque eso nos garantizará el futuro. Si dotamos a esta gente de las armas suficientes podemos cubrir una etapa larga con una selección potente y competitiva", explicó Viver en declaraciones a la Agencia EFE.

El seleccionador español está convencido de que el equipo atesora, pese a la duodécima plaza que ocupó en el pasado mes de diciembre en el Europeo de Francia, la "calidad" y la "competitividad" necesaria para volver a competir en el futuro con los mejores. "Es gente joven, pero es gente con calidad y sólo es una cuestión de tiempo que vayan cogiendo esa experiencia que necesitan, pese al cambio generacional, el equipo ha demostrado que sigue teniendo ese punto competitivo. Creo que vamos dando los pasos adecuados para poder volver a pelear en el futuro por las medallas. No será sencillo, pero el equipo va por el buen camino", indicó Viver.

Un camino en el que las "Guerreras" tratarán de seguir avanzando en el Torneo Internacional de España que se disputará desde mañana jueves al próximo sábado en Palencia y en el que las de Carlos Viver se medirán además de con Suiza con potencias de la talla de Serbia o Brasil. "El equipo da cada día más pasos hacia adelante y es más reconocible. Veo un cambio brutal desde la primera concentración. Yo estoy muy contento con el trabajo de las jugadoras, porque identifico sobre la pista todo el trabajo táctico que se les pide en la previa. Buscamos llegar al éxito por un camino y lo estamos peleando al máximo", explicó el técnico español.

A esta idea de juego no es ajena June Loidi, integrante del programa "Objetivo 2021" -las concentraciones periódicas en las que Viver trabaja con las jóvenes promesas que se encuentran en la órbita de la selección-, ni la pivote Kaba Gassama, otra de las grandes novedades de la lista para el Torneo de Palencia. "En este torneo lo queremos todo. Queremos aprovechar cada entrenamiento, ganar el torneo, que participen todas las jugadoras y preparar la eliminatoria de clasificación para el Mundial que jugaremos en mayo y junio con Islandia, porque en esa eliminatoria nos va la vida", señaló el seleccionador español.

Carlos Viver tiene clara que una condición indispensable para que el equipo siga creciendo es que las "Guerreras" estén presentes en todas las grande competiciones internacionales. "Lo importante es que el equipo se clasifique para esos campeonatos. Para adquirir experiencia tenemos que estar en los grandes campeonatos, porque de donde más vamos a aprender es donde la exigencia es máxima", indicó el preparador.

Y es que el seleccionador nacional no se atreve a aventurar cuando se volverá a ver de nuevo a las "Guerreras" peleando por las medallas en un gran torneo internacional, pero sobre lo que no tiene dudas, es que España trabaja en el camino correcto para volver a codearse con la elite mundial. "Los cosas llegan cuando llegan, el trabajo con la gente joven dará sus frutos cuando estén preparadas y cuando lo estén el rendimiento será alto. La cuestión es si yo lo verá como seleccionador, porque los resultados mandan en todo esto, pero que este es el camino correcto, de eso no hay ninguna duda", afirmó Viver.

Torneo Internacional de España

========================

. Jueves 21 marzo:



Brasil - Serbia (18:00)



España - Suiza (20:00)



. Viernes 22 marzo:



Suiza - Brasil (18:30)



España - Serbia (20:30)



. Sábado 23 marzo:



Serbia -Suiza (15:00)



España - Brasil (17:00)