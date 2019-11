Álvarez Aznar apura con ?tranquilidad? las opciones para Tokio en saltos

Verona (Italia), 10 nov (EFE).- El jinete español Eduardo Álvarez Aznar se mostró tranquilo y confiado antes de su participación hoy en el concurso de Verona (Italia) dentro de la Copa del Mundo de salto de obstáculos a caballo, donde espera estar al menos ?entre los tres primeros?, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



La prueba italiana está incluida en el circuito de invierno más destacado de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y, como todas las fechas de este torneo hasta final de año, puntúa para obtener la lista definitiva de atletas que estarán en el programa individual olímpico de dicha disciplina.



Hasta el momento, 60 jinetes y caballos obtuvieron su billete mediante la clasificación por equipos; así pues, quedan 15 plazas a repartir y Álvarez Aznar figura en segunda posición con ?Rokfeller? y 922 puntos.



?Me quedan dos concursos con él y no sé si será suficiente para alcanzar la clasificación individual, pero ya he saltado suficiente este año como para tener que cambiar el plan ahora. Espero coger hoy buenos puntos y después saltaré en La Coruña. Esperemos que con eso sea suficiente?, explicó en una entrevista a Efe.



Esta lista está encabezada por el binomio italiano Emanuele Gaudiano y ?Chalou? con 977 puntos, en tercera posición está su compatriota Emilio Bicocchi pero solo puede clasificar un jinete por país en esta ocasión, por lo que el principal rival del español será Kristaps Neretnieks (Letonia) con ?Moon Ray? (895).



Álvarez Aznar se mostró satisfecho con la temporada de su equino, del que destacó su polivalencia y su entrega en la pista: ?Es un caballo muy económico en su forma de saltar, así que puede competir en varios torneos a lo largo del año?.



Aún así, el atleta reconoció que, debido a la edad de ?Rokfeller? debe ?empezar a cuidarlo y tratar de alargar su vida deportiva? respetando su bienestar porque, como él mismo afirma, en los deportes ecuestres no es una cuestión solo de seres humanos.



?Los caballos no son raquetas o palos de golf que los puedes guardar en el armario, tienes que estar con ellos todo el día. (?) Hay que conocerlos y saber dosificarlos para llegar en forma?, matizó.



En cuanto a la temporada por equipos, en la que España no alcanzó alguna de las plazas para salto a caballo en Tokio 2020, el jinete cree que este no fue su año y el objetivo es formar un conjunto ?sólido?.



En el Campeonato de Europa, celebrado en verano en la ciudad de Rotterdam (Holanda), el combinado nacional no obtuvo el billete olímpico tras una discreta actuación y tampoco fue posible en la última oportunidad durante la Copa de Naciones de Barcelona.



A pesar de ello, Álvarez Aznar puso en valor la victoria española en la Challenge Cup puesto que ?ganar siempre es bueno? y permite hacer ?un balance positivo? a la hora de construir ?un equipo sólido para el futuro?.