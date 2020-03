El adiós de una leyenda de los Patriots

Tom Brady no ha llegado a un acuerdo con los New England Patriots y continuará su carrera en la lejos del club donde pasó 20 temporadas y consiguió seis anillos, tres MVP y el récord de más victorias en la historia de la competición. Toda una leyenda para los de Massachusetts, que con Brady pasaron a ser uno de los equipos más dominantes de la historia de la NFL ganando cuatro de las últimas seis 'Super Bowls'.



El quarterback salía al mercado como agente libre este verano, y los 'Pats' debían negociar su nuevo contrato. Fuentes cercanas al jugador han asegurado que el equipo de Boston le ofreció seguir una temporada más, aunque cobrando menos debido a su edad, 42 años.



A modo de despedida ha querido agradecer en su cuenta de Twitter a todo aquel que estuvo a su lado durante su carrera como 'Patriot'. En uno de esos twits de despedida Brady deja claro su apego al equipo, llegando a decir que los Patriots siempre serán parte de él, pero que ha llegado el momento de "abrir nuevos caminos" en su carrera y en su vida.





LOVE YOU PATS NATION pic.twitter.com/lxSQZmnjPL — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

FOREVER A PATRIOT pic.twitter.com/QSBOJBs4uy — Tom Brady (@TomBrady) March 17, 2020

Ahora sitúan a Brady en los Buccaneers de Florida para unir a uno de los mejores quarterbacks de todo los tiempo junto al mejor receptor de la NFL, Mike Evans, y una de las mejores mancuernas, Chris Godwin. Sin lugar a dudas, ypara Brady.El año pasado ya se olía el desastre, y es que el equipoy el quarterback de Patriots no jugó a su mejor nivel en esa eliminatoria. Con los fiascos en los fichajes, las continuas lesiones y la retiada de Gronkowski, el gran dominador de la NFL comenzaba a dar síntomas de flaqueza.Se presume que el jugador no tomará una decisión de inmediato, lo que está claro es que no seguirá en la que fue su casa durante 20 temporadas. Durante ellas, Brady forjó su propia leyenda, siendo considerado como, el primero en conseguir cinco anillos y dejando un legado en Boston que será difícil de olvidar y de repetir.