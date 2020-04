Cine y boxeo: guantes sobre la lona en el séptimo arte

Madrid, 18 abr (EFE).- El boxeo es uno de los deportes que mejor refleja la metáfora de sentimientos que puede ser la vida. Buenos y malos momentos, éxito y depresión o gloria y caída son solo algunos de los extremos opuestos con los que se puede explicar la nobleza de un deporte que no solo se desarrolla en un cuadrilátero.



El séptimo arte no ha sido ajeno al boxeo y a lo largo de la historia numerosas películas lo han tenido como eje central de su argumento a través de la vida de sus protagonistas. Este es un repaso a algunas de las cintas más célebres.



1- Charlot, campeón de boxeo (THE CHAMPION. Charles Chaplin. 1915)



Charles Chaplin, en su personaje de Charlot, protagoniza esta comedia en blanco y negro de apenas 33 minutos, divida en tres actos, que es la primera cinta que basa su trama en el boxeo como hilo argumental.



Chaplin encuentra una herradura de la suerte fuera de un gimnasio y se decide a probar suerte en el cuadrilátero en lo que supone un desafío que le llevará a enfrentarse al campeón, Bob Uppercut.



2- El ídolo de barro (CHAMPION. Mark Robson. 1949)



Kirk Douglas, en uno de sus primeros papeles protagonistas, da vida a Midge Kelly, un joven que de camino a California junto a su hermano conoce al boxeador Johnny Dunne. Tras una serie de acontecimientos, incluida la boda con una chica, Midge llega a ser boxeador profesional y campeón del mundo. Por el camino, su vida se desmorona, abandona a su pareja y rompe los lazos familiares.



La película tuvo seis nominaciones a los Oscar, incluida la de Kirk Douglas a Mejor Actor, aunque solo ganó en el apartado de Fotografía.



3- Más dura será la caída (The Harder They Fall. Mark Robson. 1956)



Mark Robson, que ya había dirigido 'El Ídolo de hierro', dirige esta película protagonizada por Humphrey Bogart (Eddie), que encarna a un periodista deportivo que es requerido por un amigo suyo para promocionar a un boxeador argentino llamado Toro Moreno.



Eddie acepta el trabajo a cambio de un dinero de las victorias de Toro Moreno, previamente amañadas para que gane los combates y se convierta en campeón del mundo de los pesos pesados.



La cinta es recordada por ser la última película de Humphrey Bogart antes de su muerte en 1957 debido a un cáncer de esófago.



4- Marcado por el odio (Somebody Up There Likes Me. Robert Wise. 1956)



Paul Newman protagoniza esta película en la que da vida a Rocky Graziano, un joven italo-americano que, tras pasar por la cárcel y fugarse del ejercito, se convierte por necesidad en boxeador, llegando a lo más alto.



Esta película supuso el primer gran éxito en la carrera de Paul Newman, que consiguió un papel al que también optaron Steve McQueen y James Dean, fallecido unos meses antes del rodaje.



5 Rocky (John G.Avildsen. 1976)



Una de las películas más famosas de la historia del cine. Escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, la cinta narra la vida de Rocky Balboa, un boxeador desconocido que se hace famoso al pelear por un campeonato del mundo de pesos pesados que pierde a los puntos contra su rival, Apollo. Entre medias, se cuenta también la historia de amor que siente Rocky por Adriana (Talia Shire).



La película fue nominada a diez premios Oscar y logró tres (Mejor Película, Mejor Montaje y Mejor Director). Tras ella llegaron en los siguientes años otras siete secuelas, la última en 2018.



6- Toro Salvaje (RAGING BULL. Martin Scorsese. 1980)



Jake la Motta es un joven boxeador que sueña con convertirse campeón del mundo, pero tiene un problema, está paranoico y descarga su agresividad tanto dentro como fuera del ring. Al alcanzar el éxito, su vida se convierte en una pesadilla por los problemas matrimoniales, las salidas nocturnas y la relación con la mafia.



La película tuvo muchísimo éxito gracias al talento del tándem formado por el director Martin Scorsese y el actor Robert De Niro, que ganó el Oscar y el Globo de Oro al Mejor Actor. La cinta estuvo nominada a ocho Oscar y ganó dos, también al Mejor Montaje.



7 Huracan Carter (THE HURRICANE. Norman Jewison. 1999)



Denzel Washington ganó el Globo de Oro y fue nominado al Oscar al Mejor Actor por meterse en la piel de Rubin 'Huracán' Carter, un boxeador negro que se sobrepone a su difícil juventud y se convierte en aspirante al título de los pesos medios.



Sus sueños de éxito se frustran en 1966 cuando es acusado de un triple asesinato en un bar de Nueva Jersey. Tras un juicio con muchas irregularidades es condenado a tres cadenas perpetuas.



La película está basada en una historia real, que hizo célebre una canción de Bob Dylan, en 1975, dentro de su álbum Desire.



8 Million Dollar Baby (Clint Eastwood. 2004)



Clint Eastwood dirigió esta película, completamente de autor, que además protagonizó, produjo y compuso su banda sonora. Ganó cuatro Oscar y recogió más de cuarenta premios a nivel internacional.



La película cuenta la historia de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una camarera que sueña con ser boxeadora profesional y entrena en el gimnasio donde trabaja Eddie Dupris (Morgan Freeman). El dueño, Frankie Dunn (Clint Eastwood), al principio no ve con buenos ojos la presencia de la chica, pero al final acaba confiando en ella.



9 Cinderella Man (Ron Howard. 2005)



La película está inspirada en la vida del campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados James J. Braddock (Russell Crowe), que sufre la crisis económica de 1929 y pierde su fortuna en malas inversiones. Después, regresa al boxeo, aunque su mujer (Renée Zellweger) se opone y vuelve a pelear por el título.



La cinta fue nominada a tres Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta.



10 The fighter (David O.Russell. 2010)



David O.Russell dirigió esta película que trata la vida de Dicky Eklund, un boxeador conflictivo de mucho talento que intenta redimirse entrenando a su hermano menor. A pesar de su potente gancho de izquierda, siempre acaba derrotado. Tras un combate que nunca debió celebrarse, Micky Ward (Mark Wahlberg) decide seguir el consejo de su novia y alejarse de su familia.



La película fue nominada a siete Oscar, de los cuáles Christian Bale ganó al Mejor Actor de Reparto y Melissa Leo a Mejor Actriz de Reparto.



En España el boxeo también ha sido un tema recurrente en varías películas. Dos de las más famosas son dos comedias que tuvieron mucho éxito en su día. El tigre de Chamberí (1957), protagonizada por José Luis Ozores y Tony Leblanc, y la parodia Yo hice a Roque III (1980), de la pareja formada por Andrés Pajares y Fernando Esteso.



David Ramiro