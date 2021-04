Pascual: "Los títulos reflejan un equipo que se deja la piel en cada partido

Barcelona, 21 abr (EFE).- Tras lograr este lunes el undécimo título consecutivo de Liga ASOBAL, el entrenador del Barça, Xavi Pascual, comentó, en declaraciones a EFE, que "estos títulos son el reflejo de un duro trabajo diario y de un equipo que se deja la piel en la pista en cada partido".



"Para conseguirlo, salimos siempre a tope, siguiendo en la línea de juego en que estamos siempre y respetando al máximo a todos los rivales. Esto es lo más importante para mí", añadió.



Esta temporada, el Barça ha sumado 28 victorias en 28 encuentros para ser campeón con un partido menos y con una media de ataque de 39,1 goles y de 24,1 en defensa. Se trata, pues, de un balance extraordinario.



"Eso demuestra que no es solo una cuestión de ganar partidos, sino de intentar jugar con un balonmano en el que nosotros creemos, basado en la velocidad, y que podamos disfrutarlo", manifestó Pascual.



El técnico también dijo que "la gente cuando va a ver al Barça espera ver buen balonmano", aunque es consciente de que todos los equipos "quieren ganar" al conjunto barcelonista. "Al final no deja de ser un deporte, pero procuramos que también sea un espectáculo para la gente", sentenció Pascual.



El pasado 9 de febrero cumplió 12 años al frente del primer equipo azulgrana. Aparte de las 11 ligas, también ha sumado otros 48 títulos más. Reconoce que esto "no lo esperaba" cuando empezó, porque, según dijo, nunca pensó "en lo que quedaba por delante, sino en vivir el presente, sin pensar cuanto tiempo estarás aquí".



"Estamos en la elite, en un deporte de máximo nivel y sabes que esto puede cambiar en cualquier momento, ya sea por un cambio de políticas o por malos resultados. Yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho hasta ahora. Evidentemente, nos gustaría ganarlo todo, pero desde mi perspectiva, no está mal", indica con satisfacción.



Muchos aficionados desconocen que Xavi Pascual, además de entrenador, es el secretario técnico de la sección: "Es un trabajo que se complementa con el del director deportivo David Barrufet, porque hay que ir a buscar jugadores, hacer seguimientos, ver competiciones, etc.".



"Además, es necesario tener claro como se debe componer la plantilla, buscando jóvenes talentos que puedan incorporarse en un futuro como relevos. Creo hemos logrado construir un equipo muy joven para bastantes años", añadió Pascual.



"La verdad es que no nos podemos quejar de los jóvenes que tenemos. No todos los fichajes pueden salir bien, pero la gran mayoría y, especialmente cuando aciertas, acaban contrastándose como de los mejores del mundo en sus posiciones", apunta el entrenador.



Pone de ejemplo a jugadores como Dika Mem o Domen Makuc, que "llegaron muy jóvenes al primer equipo y ahora mismo si estuviesen en equipos de alto nivel no podrían estar en el Barça".



Por otra parte, la marcha a final de esta temporada de jugadores con una trayectoria extraordinaria en el equipo, como Raúl Entrerríos, Cedric Sorhaindo, Kevin Möller o Aron Palmarsson, también puede representar un cambio generacional.



El técnico ha lamentado la marcha de Palmarsson: "No estoy contento porque era un jugador muy importante para nosotros. Hay veces que todo esto se escapa a nuestras decisiones. Tuvimos claro desde el primer momento que queríamos que siguiese. Estuvimos hablando con él constantemente, avisamos de lo que podía suceder, pero las circunstancias son las que son".



"Ahora ya sabemos que el próximo año estará en el Aalborg, pero debemos aprovecharlo ahora para ganar la Liga de Campeones con él. Hasta el 30 de junio estará con nosotros y no tengo ninguna duda de su compromiso y espero que se vaya de aquí con una Liga de Campeones", anhela el técnico.



Sobre los rumores y los posibles fichajes para la próxima temporada, como el meta danés Emil Nielsen, el extremo zurdo francés Melvin Richardson o el pivote cubano-portugués Víctor Iturriza, Xavi Pascual pide cautela: "Ya hemos visto lo que ha pasado con Palmarsson".



"Hay cosas que aún deben cerrarse y por eso muchas veces digo que una cosa son los rumores y otra las realidades. Siempre hay que esperar a tener estas cosas firmadas y no se puede jugar con esto y después pasa lo que pasa", sentenció el técnico.



Además, Pascual también quiso dejar clara la situación del extremo danés Casper Mortensen, que acaba contrato el 30 de junio porque: "Creo que una de las cosas que siempre hemos demostrado es que somos respetuosos con la gente".



"Ahora, lo primero que debemos ver es cuando puede reincorporarse después de su lesión, que espero que sea pronto, para ver como está y darle una oportunidad. Para mí esto es lo justo y es lo que haremos", remarcó.



El lunes, el nuevo presidente del club, Joan Laporta, celebró el título de Liga en el vestuario con la plantilla. "Eso demuestra que es muy culé", indicó el técnico.



"Cuando ha venido siempre ha estado muy cariñoso con los jugadores, es una persona muy cercana y vamos a ver lo que viene de aquí en adelante. Ojalá le vaya muy bien, porque eso significará que nos irá muy bien a todos los culés", destacó.



La estructura de la sección de balonmano con Pascual y Barrufet se ha mostrado muy sólida y ha conseguidos éxitos deportivos. Cuando se le pregunta al entrenador si esto va a seguir igual, responde que, "esa pregunta se la debe hacer al presidente".



"Eso dependerá de lo que la Junta Directiva quiera hacer, qué directrices piensa seguir y que nos explique su proyecto y si encajamos o no en su proyecto", manifestó.



A sus 53 años, Xavi Pascual tiene un año más de contrato. "Soy un hombre de club", responde el técnico en relación a si está negociando su renovación.



"Cuando llegue el tema, ya veremos. Lo que es importante es saber lo que quiere el club. Ahora mismo, no es una cosa que me esté planteando. Con la nueva junta directiva no he hablado nada de esto", sentenció Pascual.