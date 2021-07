David Alegre: "Un oro en los Juegos sería cerrar una carrera brutal"

David Alegre (Barcelona, 1984), el capitán de la selección española de hockey hierba, disputará sus quintos y últimos Juegos Olímpicos este verano en Tokio, donde se retirará como jugador, y sueña con conseguir el primer oro de la historia como colofón a una carrera que, entre otros muchos galardones, tiene la plata de Pekín 2008.

En una entrevista concedida a EFE, Alegre explica que a pesar del discreto resultado cosechado en el Campeonato de Europa de Amsterdam que finalizó el fin de semana pasado (España fue quinta y se clasificó para el próximo Mundial) la selección española sigue estando entre las mejores del mundo.

Pregunta: ¿Cuáles son las sensaciones que tiene la selección después del Europeo?

Respuesta: Estamos en preparación olímpica y este Europeo era un poco para ver el termómetro, para saber dónde nos encontrábamos. Somos una selección muy ambiciosa y llevamos años trabajando muy fuerte. Nuestro objetivo era entrar en semifinales y hasta poder jugar la final, hemos tenido momentos muy buenos y otros muy malos en el torneo. Ahora toca analizarlo todo, tenemos prácticamente 40 días hasta los Juegos para rectificar los errores.

P: ¿Cuáles son?

R: Son errores generales, de todo el equipo. Hemos recibido muchos goles y hemos provocado muchos penaltis, algo que es determinante, porque todos las selecciones tienen especialistas en esta faceta y en torneos en los que hay tanta igualdad es decisivo. La falta de partidos durante la pandemia se nota.

P: En el Europeo perdieron ante dos selecciones, Bélgica y Gran Bretaña, que también estarán en los Juegos. ¿Han sido las derrotas que más daño han hecho?

R: Bélgica ahora mismo es la número uno, la que está mejor, así que una derrota entraba dentro de los pronósticos. Lo que debemos hacer contra este tipo de selecciones es competir y tener opciones, y así fue. Eso te hace pensar que si te cruzas con ellos en unos cuartos de final o unas semifinales olímpicas tienes opciones de ganar. En el caso de Gran Bretaña, el partido estaba condicionado porque debíamos ganar de más de dos goles. De todas maneras, hicimos un buen partido, empatamos a dos y nos marcaron en el último momento sin portero.

P: En la fase de grupos de los Juegos les ha tocado Nueva Zelanda, India, Japón y Australia. Después de este mal Europeo quizá les irá bien jugar con selecciones que no son europeas.

R: Al final, los equipos europeos nos conocemos mucho entre nosotros, porque nos enfrentamos habitualmente. Para mí siempre es mejor jugar contra selecciones con un juego diferente al tuyo, que provoca un juego más libre, no tan cuadriculado. A nosotros creo que nos puede beneficiar, porque siempre hemos sido verticales e imaginativos, algo que llevamos en nuestro ADN. Esto nos puede beneficiar ante equipos que no son tan estructurados y que no nos conocen tanto.

P: ¿España sigue estando entre las mejores selecciones en cuanto a nivel de juego?

R: Sí, el nivel entre los equipos que estamos luchando por los títulos se ha igualado y no ha habido ninguna goleada de escándalo en el Europeo.

P: ¿El objetivo sigue siendo luchar por las medallas en los Juegos?

R: Al 100%. El equipo es muy ambicioso y sabemos que podemos mejorar nuestro nivel tanto individual como colectivamente. Hace tiempo que el objetivo es hablar de semifinales y de medalla. Estamos en un buen proceso para poder alcanzarlo.

P: ¿Confirma que serán sus últimos Juegos?

R: Sí, ya me he retirado del hockey a nivel de clubes y mi último torneo serán estos Juegos con la selección. Son muchos años, casi 19 en la élite, y estoy disfrutando mucho con este final, igual que un niño que empieza. Me hace mucha ilusión tener el privilegio de disfrutar de este deporte por última vez en unos Juegos Olímpicos, sobre todo después de una pandemia que te hace cambiar las prioridades en la vida.

P: La lástima es que no serán unos Juegos normales y corrientes por culpa de la pandemia, igual que no lo fue la temporada a nivel de clubes.

R: Cuando te retiras nunca es el mejor momento. Pero el peor año fue el pasado, cuando se retiraron jugadores al inicio de la pandemia y no lo pudieron hacer en un campo de hockey. Evidentemente no serán unos Juegos con espectáculo y con gente, pero lo bueno es que podemos competir. Es una pena que los familiares, la novia y la gente que me ha apoyado durante tanto tiempo no pueda rendirte homenaje y acompañarte en un momento así. Pero estaba todo tan mal hace un año y poco que ahora solo con la sensación de poder competir ya estamos contentos.

P: ¿Le ha quedado algo por hacer como jugador en el mundo del hockey? Tiene una plata olímpica, pero le falta el oro.

R: Hombre, conseguir un oro en los Juegos sería cerrar una carrera brutal. Pero creo que he hecho todo lo que tenía a mi alcance, miro atrás y lo importante es que estoy orgulloso de todos estos años y que no se me queda nada dentro. Si consiguiera terminar este ciclo con una medalla de oro esta conversación la podrías dejar grabada para toda la vida.