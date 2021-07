Laura Méndez: "Salir a hacer senderismo es lo que más me relaja y despeja"

Valencia, 3 jul (EFE).- La atleta valenciana Laura Méndez, nacida en Almussafes (Valencia) hace 32 años, explica en una entrevista con la Agencia EFE que hacer senderismo es lo que más le relaja cuando no compite, que le gustan mucho las canciones de David Bisbal, y que una de sus manías antes de correr es mirarse muchas veces las zapatillas por si están desatadas.



La atleta del club Playas de Castellón obtuvo en abril la marca mínima para poder participar en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio con un tiempo de 2.29:58 en Twente (Países Bajos), en el que fue su debut como maratoniana, lo que supuso el segundo mejor estreno histórico de una deportista española en esta distancia.



Pregunta: Cuando no está entrenando ni compitiendo, ¿qué hace?



Respuesta: Una de las cosas que más me gusta es hacer es senderismo, ir por la montaña a andar.



P: ¿Qué se le da bien al margen de su deporte?



R: De pequeñita hacía natación y también llegué a competir. Empecé con tres años para aprender a nadar y ya me quedé hasta los diez, porque a los once empecé en atletismo. También jugué al fútbol, y creo que se me daba bastante bien, ja ja. Siempre jugaba de delantera.



P: ¿Algún defecto o manía confesable?



R: No, la verdad que no soy muy maniática. Antes de correr me miro las zapatillas muchas veces por si tengo los cordones desatados, es una de las manías que tengo antes de competir. Soy de las que me gusta tenerlo todo preparado, toda la semana muy organizada para tenerlo todo claro.



P: ¿Alguna afición?



R: Lo que más me gusta es salir a hacer senderismo, es lo que más me relaja y me despeja.



P: ¿Qué tipo de música le gusta?



R: Escucho un poquito de todo, pero el que más me gusta es David Bisbal. He ido a varios conciertos suyos porque me encantan muchas de sus canciones. Entre mis favoritas está ?Dígale?, una de las primeras que sacó.



P: ¿Es cocinillas?



R: No, muy cocinillas no soy, y no me gusta mucho. Es más, la verdad es que no me gusta nada.



P: ¿Cine o series?



R: Más de series que de cine. Cuando era más pequeña, la serie que más me gustaba era ?Compañeros?; es la que más recuerdo de la infancia. Ahora hay bastantes que me gustan, como por ejemplo ?Élite?. Me suelen gustar las series de colegios, me entretienen mucho y me hacen desconectar.



P: ¿Le gusta viajar?



R: Sí. Me gustaría viajar más de lo que puedo, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que todo lo que he viajado ha sido para hacer atletismo y ahora espero tener un huequecito para alguno de los viajes que quiero hacer. Egipto y Grecia son los que más me gustarían.



P: ¿Playa o montaña?



R: Me gusta mucho la montaña. En la playa, como hay mucha gente, me gusta estar un ratito y poco más. Como vivo en València y tengo la playa enfrente de casa, prefiero la montaña.



P: ¿Tiene mascota?



R: En mi casa no. Mi pareja sí que tiene perro, pero yo no. El perro se llama ?Cross? y cuando nos podemos escapar y vamos a hacer senderismo, nos lo llevamos para que salga por la montaña.



P: ¿Sobreviviría sin móvil ni redes sociales?



R: Sería difícil. Creo que si todos estuviéramos por igual no habría otra, pero ahora es muy complicado. Aunque sin redes sociales, si me lo propusiera, creo que sí que podría vivir.



P: ¿Otro deporte que no sea atletismo?



R: Me gusta ver el balonmano, no jugarlo, pero sí verlo. De vez en cuando podemos salir a ver al Fertiberia Puerto de Sagunto, y también hemos ido a Mestalla a ver algún partido.