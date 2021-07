Alejandro Blanco: "Van a ser los Juegos más importantes de la historia"

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), declaró que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán "los más importantes " y "los más vistos" de la historia.



"Estamos atravesando momentos muy complicados. Al final, estos Juegos Olímpicos van a tener un calor y un color especial", añadió Blanco en el acto de homenaje a deportistas olímpicos y paralímpicos que tuvo lugar en la sede del COE.



El evento reunió también a Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE); Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas; Sara Andrés, atleta paralímpica; Eva Moral, triatleta paralímpica; Saúl Craviotto, piragüista; y Carolina Marín, jugadora de bádminton que no podrá asistir a los Juegos Olímpicos por una lesión de rodilla.



Carballeda quiso agradecer al COE la posibilidad de estar en eventos "en igualdad de condiciones" debido a que "es un paso muy importante para lograr la igualdad y la integración total": "El deporte es un medio natural que puede conseguir cosas muy importantes. Hablamos de superación, de personas que el deporte ha ayudado a vivir esa nueva vida y que van a afrontar el compromiso de Tokio con mucha ilusión".



Además, el presidente del CPE, dirigió unas palabras a Marín por su lesión: "Volverás a ser la campeona que este país se merece y que necesita".



Carolina Marín relató cómo vivió la situación que le ha llevado a perderse los Juegos de Tokio y afirmó estar pensado ya en volver a competir: "Desde que supe que no podía ir a Tokio no se me quita de la cabeza París 2024. No ha sido fácil, somos humanos y lo he pasado muy mal porque me he visto muy abajo".



Saúl Craviotto, piragüista doble campeón olímpico (Pekín 2008 y Río 2016), habló de sus expectativas de cara a Tokio 2020: "Te mentiría si te dijese que voy a participar y a pasarlo bien. Voy a sufrir y a dejarme la vida, más no puedo dar. Estamos entrenando genial y los tiempos son buenos. Voy a por todas".



Sara Andrés, quien ostenta el récord del mundo en 200 metros T62 (afectados en las extremidades que compiten con prótesis), participará por primera vez unos Juegos Paralímpicos este verano y lo hará en tres disciplinas de atletismo diferentes: cien metros lisos, salto de longitud y relevo universal.



"Estoy feliz de ver la luz a final del túnel. Ya queda solo lo mejor, disfrutar los Juegos". "Soy ambiciosa, quiero darlo todo y soñar a lo grande. Espero de Tokio una medalla mínimo. En 100 metros puedo ser ganadora de medalla. En salto mis contrincantes son más fuertes y lo tengo más difícil, pero todo puede pasar", comentó.



Por su parte, Eva Moral, campeona de España de duatlón, debutará también en unos Juegos Paralímpicos en Tokio debido a que su disciplina es por vez primera olímpica.



"Estoy intentado disfrutar del camino, pero obviamente vamos a por todas. Todos los deportistas de élite nos levantamos cada mañana para ser el número uno y ese es mi pensamiento día a día", apuntó . "He sido muy disciplinada, el que esté más fuerte mentalmente tendrá un plus. También he tenido la suerte de tener mucha gente por detrás que me ayuda".



Para finalizar el acto, los distintos mandatarios y los deportistas invitados se reunieron en el escenario para inmortalizar el momento. En los sucesivos días, las distintas federaciones viajarán a Tokio para disputar los Juegos, que comenzarán el día 23 de julio.