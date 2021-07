Carolina Marín: "Siento pena por no estar en Tokio, pero lo tengo asimilado"

Madrid, 22 jul (EFE).- La española Carolina Marín, vigente campeona olímpica de bádminton, dijo en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se perderá por una grave lesión de rodilla, que es algo que tiene asimilado, aunque admitió que siente "pena y tristeza" por no poder participar en una competición en la que defendía el título logrado en Río de Janeiro.

"Lo tengo asimilado, pero ha sido más duro que con la otra rodilla porque solo quedaban dos meses para los Juegos. Estoy con la rehabilitación sin parar ni un día. Con ganas de volver lo antes posible, pero con calma porque es la pierna de apoyo. Siento pena y tristeza por no estar ahora mismo en Tokio", explicó la onubense durante un acto promovido por Iberdrola para apoyar a las deportistas olímpicas y paralímpicas españolas.

"Cada camino que hemos tenido que recorrer siempre ha tenido una historia detrás, el camino no es fácil. Ha habido lesiones, sacrificio, trabajo, renuncias? me quedo con el camino a recorrer. Por suerte a veces llega la recompensa", continuó.

Recordó cuando en 2013 perdió por primera vez contra Beatriz Corrales en el Internacional de Madrid y cómo cambió todo a partir de ahí: "Nunca había perdido contra ella ni en el propio entrenamiento. Llegué a decir que era la peor del mundo. Me puse las pilas y al año siguiente fui campeona del mundo".

También repasó sus dos experiencias olímpicas. "En Londres acababa de cumplir la mayoría de edad, no tenía ninguna opción y Río me marcó muchísimo. Llevaba el objetivo de ir a por la medalla de oro. Fui la única deportista que lo dijo. Me la jugué por el trabajo que llevaba detrás y porque estaba muy segura de mí misma", afirmó la triple campeona mundial y cinco veces campeona de Europa.

"Cada vez que un deportista se sube al podio recibe la recompensa a un camino de mucho trabajo para conseguir algo grande, que es verte en lo alto del podio", añadió la onubense, que fue operada en junio por la rotura del ligamento cruzado anterior y de los dos meniscos de la rodilla izquierda.