Carolina Marín: "El sueño de París es lo que me da fuerza cada día"

Carolina Marín, seis veces campeona de Europa y tres del mundo de bádminton, declaró este jueves que el "sueño" de los Juegos Olímpicos de París 2024 la da "fuerza cada día" para seguir entrenando y disfrutando de su vida como deportista de alto nivel.

La deportista onubense reapareció a finales de abril, tras once meses fuera de las pistas por lesión, en el Europeo de Madrid, en el que ganó el campeonato con un público entregado.

"A día de hoy me sigo sorprendiendo de muchas cosas. Nunca, ni en Asia, he visto que la gente fuera a ver un entrenamiento y eso me pasó en Madrid. Reaparecer en Madrid fue como un sueño y además ganando, pese a que la prioridad era disfrutar. La vida me ha dado una segunda oportunidad después de dos graves lesiones", dijo Carolina Marín, centrada en los Juegos de París.

"Mi mentalidad ha cambiado. No es solo querer ganar, que sigue dentro de mi, pero también quiero disfrutar. París es un objetivo que me marqué cuando me lesioné en mayo de 2021. Lo sigo teniendo y cada día que me levanto es la fuerza que me empuja, incluso ese día que estas cansada en la cama. Quiero centrarme en conseguir el oro en París, con 31 años", confesó.

"El año pasado me consolaba pensando en que quedaban tres años pero ahora quedan dos. Me encuentro muy bien y estoy feliz de tener esta segunda oportunidad y de poder seguir compitiendo. Tengo margen de mejora", apuntó Carolina Marín, que subrayó la importancia de trabajar el aspecto psicológico con un profesional, algo que lleva haciendo desde los quince años.

"Es un aspecto que hay que trabajar. Hay que hablar sobre tus emociones y expresarlo me ayuda mucho. Soy muy emocional, contengo mucho, y como soy así tengo dolores y molestias que me pueden causar lesiones", concluyó.