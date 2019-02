Otra Copa impredecible

La Copa de España traslada su emoción en 2019 al pabellón Fuente de San Luis de Valencia, escenario de otra edición impredecible del torneo, que alerta a los favoritos, Barça, ElPozo e Inter, e ilusiona y desafía al resto: Palma, Osasuna Magna, Peñíscola, Levante y Jaén, este último el actual campeón de la cita.



No hay un pronóstico claro en la competición más apasionante del fútbol sala español; un formato que no admite el error, que exige al máximo y que concentra siete partidos en cuatro días, desde los cuartos de final del jueves y el viernes hasta la final del domingo, pasando por las semifinales que disputarán entre medias, el sábado.



La acción comienza este mismo jueves con el duelo entre el Movistar Inter y el Palma Futsal, desde las 19.00 horas. A las 21.15 se enfrentarán ElPozo Murcia y el Levante. Ambos ganadores se cruzarán en las semifinales. El viernes, por la otra parte del cuadro, los cuartos de final enfrentarán al Barça y al Jaén en un trepidante duelo (21.15) y al Osasuna Magna y al Peñíscola (19.00).



En un torneo de detalles y de suma concentración, una línea muy fina divide el triunfo y la derrota, con toda la presión que conlleva para el Barça Lassa, ElPozo Murcia y el Movistar Inter, los tres equipos que siempre parten en cabeza entre los candidatos al título, sea cual sea el momento en el que encaran la competición.



Mientras el conjunto azulgrana lidera la Liga, pero no ha ganado en sus dos últimos compromisos, con un empate y una derrota, justo antes de una Copa que no conquista desde 2013 y de la que el pasado año quedó eliminado a la primera -en cuartos de final contra el Zaragoza-, el equipo murciano enlaza quince jornadas sin perder. También cayó en cuartos en 2018. Y no la conquista desde 2010.



En contraste, el Inter atraviesa una temporada con altibajos. Aun así, todos los títulos aún están al alcance. Ya ganó la Supercopa de España y está clasificado para las Finales a Cuatro tanto de la Liga de Campeones como de la Copa del Rey, antes de competir por una Copa de España que nadie ha ganado más que él: diez veces. Llega tras alternar victorias y derrotas en las últimas cuatro citas ligueras.



¿Hay alternativas a ellos? Sí. En un terreno propicio para las sorpresas, surgen, por ejemplo, el Jaén Paraíso Interior, el equipo que ha discutido y doblegado a los pronósticos en dos de las últimas cuatro ediciones, como campeón en Madrid 2018 y en Ciudad Real 2015, o el Osasuna Magna, tercero en la actual clasificación de la Liga, con una sola derrota en las últimas 19 jornadas, de las que ganó 14.



El Levante es el anfitrión, pero se ha ganado deportivamente su presencia en la Copa de España -ha permanecido todo el curso entre los ocho primeros de la tabla-. El último local que se proclamó campeón del torneo fue, precisamente, en Valencia en 2002, cuando el Vijusa logró el triunfo en la final frente a ElPozo Murcia (6-5).



El Palma Futsal, con el desafío de superar su límite hasta ahora en el torneo, las semifinales precisamente de la pasada campaña, y el Peñíscola Rehabmedic completan la nómina de participantes en el pabellón de la Fuente de San Luis, con capacidad para 8.500 espectadores y que agotó la venta de abonos en sólo una semana.



Por delante, una competición de enorme exigencia física y mental. "La recuperación tiene que ser muy rápida, pero a la vez muy intensa. Independientemente de las descargas musculares, de los golpes que vayan teniendo... lo que solemos hacer es meterlos en hielo unos tres o cuatro minutos y eso acelera el proceso de recuperación", expone José Prieto, preparador físico del Inter.



"Es una exigencia muy elevada", remarca Jordi Illa, su homólogo en el Barcelona, en declaraciones a la Liga Nacional de Fútbol Sala. "El aspecto emocional va a ser clave. Intentaremos buscar juego de trabajo en equipo, dinámica grupal y algún aspecto emocional", enfoca, por su parte, Rubén Herrero, preparador físico de ElPozo.



"Tenemos tres pilares fundamentales: nutrición, hidratación y sueño. En eso no podemos fallar. A partir de ahí crearemos estrategias de recuperación donde los jugadores se encuentren lo más frescos posibles para cada partido", añade Herrero. "Nuestro principal énfasis es el entrenamiento en ayunas", dice Luis Pelluz, del Osasuna Magna, sobre una Copa de España de nuevo sin pronóstico.



- PROGRAMA DE LA COPA DE ESPAÑA DE VALENCIA 2019:

- Cuartos de final:

. Jueves 28 de febrero:

.1. 19.00 horas: Movistar Inter - Palma Futsal



.2. 21.15 horas: ElPozo Murcia - Levante UD



. Viernes 1 de marzo:

.3. 19.00 horas: Peñíscola RehabMedic - Osasuna Magna



.4. 21.15 horas: Barça Lassa - Jaén Paraíso Interior



- Semifinales:

. Sábado 2 de marzo:

.1. 17.00 horas: Ganador cuartos 1 - Ganador cuartos 2



.2. 19.15 horas: Ganador cuartos 3 - Ganador cuartos 4



- Final:

17.00 horas: Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2.