El Betis Futsal anuncia el fichaje del laureado pívot brasileño Alisson Neves

El pívot brasileño Alisson Neves ha fichado por el Real Betis Futsal hasta el 30 de junio de 2023 y se convierte en el segundo refuerzo bético en este mercado invernal, tras el de su compatriota Jackson van Riel, según ha informado este martes la entidad verdiblanca.



Alisson Neves de Lim, de 23 años, procede de Magnus Futsal, uno de los clubes brasileños más laureados y donde ha militado en las últimas cuatro temporadas, en las que ha logrado una Liga Nacional de Futsal (2020), una Taça de Brasil (2021) y dos Supercopas (2018 y 2021), entre otros.



El nuevo jugador del Real Betis Futsal se incorporó al Magnus en 2018, año en el que el equipo de la ciudad de Sorocaba (Sao Paulo) se convirtió en campeón de la Copa Intercontinental, título que volvió a lograr un año después.



Su presencia en la primera plantilla, tras numerosos logros con el equipo sub 20, fue creciendo y tuvo un papel activo en la conquista de la Liga Nacional de Futsal de Brasil en 2020, con 19 partidos disputados y 8 goles convertidos.



En esta última campaña, Alisson se adjudicó la Taça de Brasil y la Supercopa, aunque no pudo revalidar el título liguero tras caer en la final el pasado 19 de diciembre. Además, ha sido internacional sub 20 con la selección de su país, con la que logró el Sudamericano de 2018 tras vencer a Argentina en la final.



"Estoy muy feliz por estar en el Betis y espero contribuir de la mejor manera", ha declarado el laureado pívot brasileño en sus primeras palabras como jugador verdiblanco, difundidas por los medios oficiales de la entidad multidisciplinar.





