Modric: "No hemos estado ni cerca del nivel que debemos tener"

Elche (Alicante), 11 sep (EFE).- Luka Modric, centrocampista de la selección de Croacia, afirmó este martes, tras la derrota ante España (6-0), que su equipo no estuvo cerca del nivel que puede ofrecer y que dio en el pasado Campeonato del Mundo de Rusia.

"España siempre es España, pero nosotros no hemos estado ni cerca del nivel que debemos tener", indicó el capitán croata, quien admitió que la goleada es "difícil de explicar", ya que recordó que su selección "jugó bien en los primeros 20 minutos".

"Tuvimos dos o tres ocasiones claras para marcar y no metimos. Después del primer gol de España estuvimos flojos y bajamos mucho. Hemos dejado jugar fácil a España y si lo haces ellos te castigan", explicó.

Modric dijo que la selección croata no debe lamentarse más por la derrota ante España para "levantar la cabeza y pensar en los próximos partidos ante otros equipos".

"Hay que mejorar mucho para el futuro, sobre todo en lo físico porque estamos a principio de temporada. Estoy seguro de que en el futuro vamos a mejorar muchísimo", añadió el madridista, quien elogió el nivel de los españoles.

"No me han sorprendido porque son jugadores de altísimo nivel. Nosotros no estuvimos a nuestro nivel, por eso la diferencia es tan grande", insistió el centrocampista, para quien Croacia "ayudó con su actitud" a la goleada española.

En cuanto al debate sobre el próximo Balón de Oro, premio para el que es uno de los favoritos, Luka Modric dijo que se alegra de que muchos aficionados crean que debe ser él el ganador, aunque garantizó que "no es algo que me obsesiona".

"Vamos a ver qué pasa. Si gano, perfecto. Y si no, siempre he dicho que los trofeos colectivos son mucho más importantes. A ver qué pasa", comentó el croata, quien garantizó que la relación personal con su excompañero Cristiano Ronaldo, a pesar de las críticas que recibió de su representante, Jorge Mendes, sigue siendo "muy buena y sin ningún problema".