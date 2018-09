Tebas: "¿Por qué la NBA puede llevar partidos fuera de EEUU y nosotros no?"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se preguntó este lunes por qué la NBA estadounidense puede disputar partidos fuera de Estados Unidos y LaLiga no puede llevar uno fuera de España, como pretende con el Girona-Barcelona en Miami.



"Parece que vamos a jugar todos los partidos en Miami. Hay una alarma social exagerada. En la industria del deporte tenemos que intentar copiar y mejorar lo que hacen los demás. ¿Por qué la NBA puede sacar partidos oficiales fuera de Estados Unidos, en Londres, y por qué nosotros no?", manifestó durante su intervención en el congreso 'World Football Summit' en Madrid.



La patronal de clubes anunció que el Girona-Barcelona de la segunda vuelta de LaLiga Santander se disputaría en Miami (Estados Unidos) el sábado 26 de enero, pero la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el sindicato de jugadores AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) están en contra.



"Estamos hablando un solo partido. No es lo mismo llevar un partido amistoso que un partido oficial, la presión, tener en juego tres puntos, que lo que ocurre es verdad... Es lo más importante de nuestra marca", defendió Tebas.



El presidente de LaLiga aseguró que el mercado audiovisual estadounidense es el segundo más importante para la competición tras el español, con ingresos anuales de 100 millones de euros, y reclamó que este partido supone un crecimiento para la competición.



"¿Por qué no podemos crecer más, qué problema tenemos en crecer? Si estuviésemos diciendo llevar todos los partidos de liga, pero estamos hablando de un partido con un motivo estratégico para llevar la marca de LaLiga donde hay mucha competencia con otros deportes", añadió.



El presidente de la patronal de los clubes de Primera y Segunda División reclamó que la competición española tiene que ser "diferente" respecto al resto de ligas europeas, y aseguró que son "responsables" de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera el fútbol español.



"Esa es la responsabilidad que tenemos, y por eso la mayor responsabilidad que tenemos es crecer, para que todos los que vivimos de esto, todos los sectores que hay, que son muchísimos, crezcan con nosotros también", señaló.



Tebas realizó estas declaraciones durante el turno de preguntas de su intervención en el congreso de la industria futbolística que se celebra en Madrid este lunes y martes, en el que también fue preguntado por el impacto de la salida del delantero portugués Cristiano Ronaldo al Juventus de Turín italiano.



"Hace cinco años sobre 10 me preocuparía 9 la salida de Ronaldo, hoy sobre 10 me preocupa 4 ó 3. Estaría equivocado si dijera que Ronaldo no impacta nada, me gustaría tener a los mejores entrenando, como Mourinho o Guardiola", declaró.



No obstante, Tebas aseguró que tras la salida de Cristiano Ronaldo LaLiga ha seguido negociando contratos audiovisuales sin que los operadores hayan preguntado por su marcha.



Asimismo, Tebas explicó que están trabajando con algunos clubes españoles en la identificación de jugadores extranjeros de buen nivel que puedan ayudarles en su repercusión internacional, particularmente con futbolistas procedentes de China.



"Una forma de crecer es tener un jugador de Mexico o de China. O cuando han fichado un jugador, como la presentación que hizo el Betis en Tokio (del extremo japonés Inuí). Trabajamos mucho con los clubes que quieren en su internacionalización, por que la internacionalización de un club es la de la competición", sentenció.