Vitor Baia: "Lopetegui tiene que ser claro con Courtois y Navas"

El exportero portugués Vitor Baia opinó en una entrevista con EFE que el entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, tiene que ser "claro" con sus dos porteros, el belga Thibaut Courtois y el costarricense Keylor Navas, ya que los problemas en la competencia ocurren si el técnico "no es directo".

El que fuera portero internacional portugués, meta del Oporto, con el que ganó la Liga de Campeones en 2004, y del Barcelona, conversó con EFE durante su paso por Madrid para asistir a un congreso futbolístico internacional y señaló que tanto Navas como Courtois forman parte de sus porteros favoritos del momento, aunque el mejor para él es el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

- Pregunta: ¿Qué porteros del panorama actual le gustan más?

- Respuesta: Hay un grupo muy interesante de porteros. Para mí el más equilibrado es Manuel Neuer, que ha tenido una lesión complicada pero es el que más me gusta. Es el que mejor comprende el juego y tiene una gran tranquilidad en todo momento.

Después me gustan (Marc André) Ter Stegen, (Thibaut) Courtois, (Hugo) Lloris, (Keylor) Navas... Son porteros que dan garantías y que tienen una gran calidad.

- P: Dos de los porteros que ha mencionado, Courtois y Navas, están en el mismo club, el Real Madrid, donde compiten por una portería.

- R: Sí. Eso es una gestión del entrenador. Creo que con eso gana el club, que tiene dos porteros de nivel 'top' mundial, y es un dolor de cabeza para el entrenador.

- P: ¿Es sostenible tener dos grandes porteros como ellos en un mismo club?

- R: Sí, es una cuestión de confianza, de saber lo que va a pasar. Cuando tú explicas todo como entrenador, lo que piensas, nunca hay problemas. Los problemas aparecen cuando el entrenador no es frontal y directo.

El entrenador tiene que ser claro y ellos saber a lo que van. A partir de ahí, las reglas son las que son y hay que aceptarlas.

- P: Repartir competiciones, como parece que está haciendo Lopetegui con Courtois y Navas, ¿es algo que funciona?

- R: En este momento sí, pero tenemos que esperar a la ventana de mercado de enero para saber si están a gusto o no en el club.

- P: Este verano su compatriota Cristiano Ronaldo se ha marchado al Juventus italiano, ¿podrá tener allí los éxitos que cosechó en el Real Madrid?

- R: Yo, conociendo a Ronaldo, creo que sí. Es un animal, una máquina, tiene un poder mental y físico extraordinario. Continúa con una ambición grande y esto seguro que va a hacer que haga una gran campaña en el Juventus. El Real Madrid va a sentir su falta.

- P: El Real Madrid ha conquistado las últimas tres Ligas de Campeones consecutivas y cuatro de las últimas cinco ¿podrá mantener ese nivel sin Ronaldo?

- R: Hay un antes y después de Ronaldo. Ahora estamos a la expectativa de ver si el Madrid, cuando lleguen los momentos decisivos, tiene la capacidad de demostrar que no dependía de Cristiano.

- P: Su exequipo, el Barcelona, tiene la Liga de Campeones como principal objetivo esta temporada, ¿es factible?

- R: Sí, creo que es uno de los principales favoritos. Estoy seguro de eso. Está trabajando bien, los jugadores están enfocados y tienen el objetivo de ganar. Si los jugadores tienen el objetivo en mente, todo puede pasar. Y la calidad que tienen es extraordinaria.

- P: ¿A qué se dedica hoy Vitor Baía?

- R: Trabajo en mi fundación, que fundé en 2004. Ayudamos a niños y jóvenes con carencias, estudiando las situaciones con otras instituciones y actuando. Es un trabajo que me gusta mucho y vamos a continuar abriendo las puertas a más proyectos en el corto plazo. Además, estoy en la televisión internacional, comentando las grandes competiciones en la cadena Supersport Sudáfrica.

También tengo un proyecto en la Federación Portuguesa de Fútbol para coordinar la metodología de entrenamiento de porteros jóvenes y formar entrenadores de porteros. Y soy embajador de FIFA y UEFA, y participo en los eventos que organizan.

- P: ¿No le ha seducido ser entrenador?

- R: El área técnica nunca me ha motivado. Miré más a la dirección deportiva, es lo que me encanta y lo que me aporta más personalmente, y quiero seguir en esto. No todos queremos ser entrenadores, hay que comprender el juego, pero pienso que puedo ser muy útil representando instituciones importantes como FIFA, UEFA, también a clubes, federaciones o ligas.

- P: Usted formó parte de un Oporto que fue campeón de la Liga de Campeones 2003-04 (con jugadores como Deco o Ricardo Carvalho). Tal y como está el fútbol de clubes actual y el dinero del que disponen los clubes ingleses y españoles, ¿sería posible para un club portugués llegar a ese nivel?

- R: Es muy complicado, pero no imposible. Nosotros en el Oporto ganamos la 'Champions' con el mismo modelo actual, es muy difícil pero es posible. La diferencia financiera ya era muy grande en 2004. La clave es encontrar un conjunto de jugadores, un entrenador y una estructura que te permita llegar al nivel que nosotros llegamos.

- P: ¿Ve en estos momentos a algún club portugués con opciones de alcanzar lo que ustedes lograron (Oporto y Benfica participan en la Liga de Campeones)?

- R: No. Me gustaría decirte que el Oporto (encuadrado en el Grupo D con el Galatasaray, el Schalke 04 y el Lokomotiv de Moscú), pero creo que no se dan las condiciones para que lleguen a la final. Creo que puede hacer una buena fase de grupos y unos buenos octavos, quizás discutir los cuartos, pero a partir de ahí es difícil.

Miguel Ángel Moreno