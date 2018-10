Machín y Setién, entre los 50 mejores técnicos del mundo

"Algunos de los mejores entrenadores que aparecen aquí son veteranos conocidos; otros están entre los más prometedores planeta...", especifican en la prestigiosa revista Four Four Two, donde han vuelto a elaborar una lista con los 50 mejores técnicos del planeta en 2018.

Y en la misma aparecen los de Real Betis y Sevilla FC. En el puesto 42, Quique Setién, por delante de Bredan Rodgers (Celtic), Simone Inzaghi (Lazio), Ricardo Gareca (Perú), Sean Dyche Burnley), Juan Carlos Osorio (Paraguay), Ariel Holan (Independiente), Abel Ferreira (Sporting de Braga) y Rudi García (Olympique de Marsella).

Sobre el técnico heliopolitano, el periodita Andy Brasell, gran seguidor de LaLiga, escribe lo siguiente: "Después de años en los que el Betis ha estado a la sombra de sus vecinos del Sevilla, Setién era exactamente lo que necesitaban. Un entrenador con un plan, visión y actitud (...) Él no comenzó bien con el Betis, pero la directiva mantuvo la fe y logró meter al equipo en Europa con su estilo".

El puesto que han otorgado a Machín, por ahora, se desconoce, ya que Four Four Two irá desvelando nombres hasta el próximo martes, 30 de octubre, si bien puede apreciarse cómo el técnico del Sevilla FC aparece -entre Klopp y Guardiola- en la cabecera diseñada para este ya clásico reportaje.