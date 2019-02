Miguel Ángel Gil pide que el árbitro del VAR corrija al del campo

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, pidió este martes en un acto del club que el árbitro encargado del VAR (videoarbitraje) pueda corregir al colegiado que está sobre el césped, ya que bajo su punto de vista es necesaria "más valentía" en la aplicación de esta tecnología.

"Yo creo que con la inversión tan carísima en tecnología que se ha hecho es necesario ser más valientes, que no haya ningún problema en que uno corrija al otro o fuerce al árbitro del campo a cambiar su decisión", opinó el máximo accionista del club rojiblanco durante un acto con Telefónica en el estadio Wanda Metropolitano. Gil señaló que es "esencial minimizar el error de los árbitros" y realizar "más pedagogía" para enseñar "cómo funciona" el videoarbitraje, que bajo su punto de vista debe ampliarse más allá de los cuatro supuestos actuales (penaltis, expulsiones, fueras de juego y errores de identidad).

"A día de hoy el VAR es taxativo, solo se utiliza en cuatro supuestos: faltas previas a gol, expulsión, línea de gol y los errores identitarios, punto. A partir de ahí, en todas las demás acciones interpretables, el árbitro de VAR casi nunca corrige al árbitro de campo", expuso. "Y yo creo que por más que pueda entenderse un componente de solidaridad, de corporativismo, creo que es la responsabilidad de quien regula, que no permite al árbitro del VAR interpretar sobre el árbitro del campo", continuó. El consejero delegado rojiblanco se remitió al Mundial de Rusia, donde se aplicó el VAR y en el que se pudo ver "cómo árbitros iban a revisar sus propias decisiones y las corregían". "No hay que tener miedo", añadió

Gil admitió que el club está "dolido" por lo ocurrido en el derbi madrileño del pasado sábado contra el Real Madrid, donde el club expuso en la red social Twitter dudas en forma de imágenes sobre el penalti señalado del uruguayo José María Giménez sobre el delantero madridista brasileño Vinicius, o en cuanto a la anulación del gol del atlético Álvaro Morata por fuera de juego. "Estamos dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, el lamento", añadió Gil.

El máximo accionista del club madrileño insistió en "informar mejor a la gente" y "dar un paso más" en cuanto a ayudar al árbitro de campo que está "con 22 personas en el terreno de juego que le quieren engañar". "Si hay una tecnología que puede corregir eso, hay que utilizarla", añadió. Preguntado sobre si la figura del árbitro del VAR (denominado AVAR) debería dejar de ser desempeñada por árbitros en ejercicio, el consejero delegado rojiblanco apuntó a la posibilidad de que ejerzan esa función árbitros que no estuvieran en activo. "Yo no soy quién para decir, debe ser un árbitro, pero creo que sería más razonable que fueran árbitros no en activo, para evitar ese corporativismo a ultranza", añadió Miguel Ángel Gil.

El máximo accionista rojiblanco mostró estas opiniones durante un acto en el Wanda Metropolitano en el que se anunciaba un acuerdo estratégico entre el Atlético y Telefónica, junto con el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo. El acto también contó con presencia del presidente del club, Enrique Cerezo, el entrenador argentino Diego Simeone y los jugadores Antoine Griezmann, Diego Godín, Juanfran Torres y Koke Resurreccion; y las futbolistas del Atlético femenino Amanda Sampedro, Silvia Meseguer, Ángela Sosa y Lola Gallardo.