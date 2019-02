Jenni Hermoso: "El Atleti me ha devuelto las ganas de entrenar"

La primera semifinal de la Copa de la Reina enfrenta a Jenni Hermoso (Madrid, 1990) con su pasado. La atacante del Atlético de Madrid maravilló en el Barcelona durante cuatro temporadas. Después decidió probar fortuna en el París Saint-Germain. Fue una experiencia exprés. "No puedo decir que mi tiempo en París fue bonito mientras duró porque me costó mucho", reconoció Hermoso en una entrevista a EFE.

Durante aquel año en la capital francesa descubrió que aquel "no" era su sitio. "Me compensaba mucho más lo que podía tener aquí", subrayó envuelta en los colores del Atlético de Madrid, entidad a la que agradece haberle "devuelto las ganas de entrenar".



- Pregunta (P): ¿El Barcelona es más peligroso después de perder ante el Sporting de Huelva y quedarse a 6 puntos del liderato en la Liga Iberdrola?

- Respuesta (R): El Barça que va a venir el domingo a Majadahonda, habiendo perdido en Liga, va a ser un equipo que viene a por todo, a jugárselo todo a una carta. Los tres puntos que se dejan son de Liga. La Copa es otra competición y tenemos que ir a muerte.

- P: ¿Es una final anticipada?

- R: Una final Barça-Atleti hubiera sido bonita, pero así es el sorteo. Esta es una final anticipada, con la suerte de que jugamos en casa. Tenemos que aprovechar este factor y sacarlo adelante. Nos han dicho que las entradas están ya agotadas y creo que la afición del Atleti es un plus. Es jugar con uno más.

- P: ¿Piensan en el doblete?

- R: Sí, claro que sí. El equipo está preparado para soñar con eso y poder conseguirlo. El juego que está haciendo este año el Atlético de Madrid es muy bueno, las jugadoras nos sentimos muy a gusto y creemos en lo que estamos haciendo. Creo que sería una temporada redonda.

- P: Atendiendo al rendimiento del equipo en Copa y en Liga, ¿les faltó un sorteo más benévolo para haber llegado lejos en Champions?

- R: El factor suerte en el sorteo de Champions hace que puedas llegar más o menos lejos. Nosotras hemos tenido un sorteo difícil. Tenemos que trabajar mucho más para llegar a ese sorteo e, independientemente del rival que toque, poder sacarlo. Creo que el Atleti poco a poco irá mejorando para llegar más lejos en Europa.

- P: ¿Ve al Atlético entre los mejores del continente?

- R: Personalmente, creo que este año estamos jugando muy bien. Creo que este Atleti no se ha visto antes. Tiene un sello muy propio y creo que poco a poco puede llegar a competir con los grandes. El Atleti ha sido los dos últimos años campeón de Liga y este año vuelve a estar peleando por los dos títulos (Liga y Copa).

- P: ¿Le ha sorprendido el nivel del equipo?

- R: No me sorprende porque hay jugadoras que son muy buenas, con mucha calidad. A lo mejor no tienen tanto nombre como las jugadoras de otros equipos, pero las compañeras con las que juego tienen mucho nivel y mucha calidad.

- P: ¿Es el mejor equipo de España?

- R: A día de hoy, creo que sí. Vamos primeras y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mejor que otros equipos. Espero que sigamos así y podamos conseguir esta Liga.

- P: Usted no estuvo en la única derrota del Atlético de Madrid en Liga, precisamente, ante el Barcelona. ¿Será especial medirse con su exequipo?

- R: Sí. Tuve la mala suerte de no poder estar en el anterior partido de Liga porque estaba lesionada. Es la primera vez que me enfrento a un equipo que siempre he sentido. Para mí el Barça fue muy importante en mi carrera y lo sigue siendo. Va a ser un partido muy especial.

- P: ¿Es el club que más le ha marcado?

- R: Mirando todo y recogiendo muchas cosas, sí. He pasado cuatro temporadas allí y he aprendido mucho, he vivido mucho y, sobre todo, me ha hecho crecer como persona.

Todo lo que he vivido en Barcelona me ha enriquecido y a día de hoy soy un poquito como soy por haber estado allí. Recuerdo que vine de Suecia, de mi primer año fuera, y me hizo recoger muchas cosas que había perdido cuando me fui. Fue una manera de empezar de cero.

- P: ¿Qué queda de la Jenni Hermoso de Suecia?

- R: Lo que me queda de Suecia es que jugué con jugadoras que eran las mejores del mundo. Ahora lo pienso y he tenido mucha suerte de compartir vestuario y campo con esas compañeras. Estar cada día entrenando con Marta, que para mí es y será siempre la mejor jugadora que hay de fútbol femenino, te enriquece mucho. Entonces yo tenía 22 años. Era pequeña. Era la primera vez que salía de casa y tuve la suerte de que estaba Vero Boquete allí. Me ayudó mucho y me hizo las cosas más fáciles.

- P: ¿Al fichar por el Tyresö se dio a sí misma la oportunidad de ser profesional?

- R: Eso es. En los últimos años en Vallecas pasaron cosas ajenas a nosotras que no podíamos controlar y fue un poco difícil. Ir a Suecia era dar un paso para poder vivir profesionalmente porque allí es otra historia completamente diferente.



Vives las 24 horas para el fútbol.

- P: ¿Duró demasiado poco esa etapa en Suecia?

- R: Fuimos segundas en Liga y después de ese año el equipo no siguió arriba. Se fueron muchas jugadoras, el equipo descendió (por problemas económicos) y era hora de volver a España. La Liga española podrá ser una de las mejores porque la calidad española no la hay en ningún sitio. Para mí fue volvera sentirme grande en mi país, que es el mejor sitio donde puedes estar.

-P: Pero su ciclo en Barcelona lo interrumpe la llamada del PSG.

- R: Era una oportunidad que no se podía dejar escapar. Con el Barça ya lo había ganado todo y cuando aparece el tren de París tienes que cogerlo porque a lo mejor no tienes otra oportunidad. Es una experiencia que me ha seguido enriqueciendo y que me ha permitido saber en qué sitio quiero estar. Yo no puedo decir que mi tiempo en París fue bonito mientras duró porque me costó mucho. Tuve la oportunidad de jugar todos los partidos, pero me exigía adaptarme a un estilo de juego que no era el mío. Tuve que sobreponerme a muchas situaciones que no estaba habituada a llevar cada día. Tuve que combatir muchas cosas y fue un poco extraño todo. La cultura francesa es muy diferente. No es lo mismo que estar aquí y poder salir con tus amigos. Allí no había tanta relación fuera del fútbol. No sentía que ese era mi sitio. Jugar en uno de los mejores equipos del mundo me va a quedar para siempre, pero me compensaba mucho más lo que podía tener aquí.

- P: ¿El Atlético de Madrid le da lo que necesita?

- R: A día de hoy estoy en mi casa. Tengo mi familia, tengo mis amigos y me divierto jugando al fútbol. Puedo decir que me ha devuelto las ganas de entrenar, que era un poco lo que había perdido al irme a París. Mi año aquí está siendo muy bueno.

- P: ¿Cuánto tiempo se ve en el Atleti?

- R: El lema que se puede decir es que 'mañana dios dirá'. A día de hoy pienso en ganar la Liga y la Copa con el Atleti. Ya veremos el año que viene.

- P: ¿Puede comparar a la Jenni Hermoso del Atlético y de la selección?

- R: Jugar en el Atleti es totalmente diferente. Cuando jugamos con dos puntas, con Ludmila, ella crea mucho. Te deja mucho espacio por su velocidad. Me siento más mediapunta, buscando espacios. Es un poco lo que he hecho siempre, moviéndome por donde veo. En la selección tengo que fijar más como delantera. Jugar en una posición o en otra, mientras haga jugar al equipo y el equipo esté a gusto conmigo, para mí estará bien. Al jugar arriba de delantera tienes un poco más de visión porque eres la última o la primera y tienes un poco más de capacidad de elegir dónde ir, dónde bajar y dónde participar. Cuando un equipo se nos cierra mucho, mi juego es entre líneas. Cuando no tienes tanto espacio, te va a costar encontrar a tus compañeras y que ellas te encuentren.



- P: ¿Antepone una asistencia a un gol?

- R: Suelo pensar más en dónde están mis compañeras. Nunca he sido una jugadora goleadora. Si hago goles es porque tengo compañeras que me hacen meterlos. El juego que siempre he pretendido hacer es el de dar el último pase para que una compañera marque. Nunca he tenido en la mente la portería. Me gusta mirar dónde están mis compañeras y poder asociarme con ellas.



- P: O sea que no está pensando en volver a ser Pichichi pese a liderar la tabla de realizadoras en la Liga Iberdrola.

- R: Por supuesto que no y lo digo de corazón y sinceramente. El primer año que fui Pichichi fue un poco de sorpresa porque nunca había sido tan goleadora. El segundo año lo pasé bastante mal. Si no marcaba me ponía nerviosa o iba con la cabeza pensando en tener que marcar. Eso no me hacía sentirme bien. Ya viví lo que es ser Pichichi, es un premio a un trabajo individual porque eres tú quien metes los goles pero también colectivo porque sin tus compañeras no vas a poder hacerlo. Este año salgo a disfrutar. Si marco un gol y hace sumar puntos al equipo será magnífico. Lo único que quiero es ganar la Liga. Si viene el Pichichi, será un premio aparte.

- P: ¿Tiene la ambición de estar nominada al Balón de Oro o figurar en el once del año?

- R: Puede ser un defecto, pero nunca he sido una jugadora superambiciosa. Me he guiado por el hecho de sentirme bien en el día a día y enriquecida con lo que hago. Claro que sueñas con ganar Balones de Oro y con estar entre las mejores de Europa y del mundo, pero eso llega si tiene que llegar. Yo trabajo para sentirme bien.

- P: ¿Podría alcanzar el nivel de Pernille Harder o de Ada Hegerberg?

- R: He tenido la suerte o la desgracia de jugar contra ellas. El físico en la futbolista española está por debajo de las grandes jugadoras europeas. Tener partidos tan exigentes es lo que les hace a ellas estar a ese nivel. Su Liga es más potente que la nuestra. Nosotras tenemos más altibajos porque un día te puede exigir muchísimo y otro no te hace tanta falta. Ellas tienen partidos muy intensos casi todos los fines de semana.

En la Liga española, por ejemplo, no tienes que estar tan preparada para defender un esprint como el de Christen Press en Alicante, en el amistoso ante la selección de Estados Unidos. Por eso queremos que la Liga sea cada vez más potente para llegar algún día a tener las condiciones de otras ligas europeas.



Lucía Santiago