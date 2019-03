El "error" que reconoce Morientes por su despido de Movistar

El ex delantero del Real Madrid y Liverpool, entre otros, pasó por los micrófonos de 'Tiempo de Juego', de la cadena Cope. Ahí explicó los motivos por los que, desde Movistar, se decidió poner fin a su vinculación profesional con la empresa. Todo se precipitó después de que el propio Morientes comentase la final de la Carabao Cup (antigua EFL Cup) para la nueva plataforma de 'streaming' deportivo, DAZN.

"Como ex jugador del Liverpool y de la Premier, me ofrecieron asistir a la final y comentar para Internet el partido. Yo dije: 'Bueno, si es para Internet... Pero no pensé que fuese a llegar a tanto" afirmaba el cacereño antes de declarar que: "Es cierto que jamás supe qué era DAZN"

El ex futbolista dejará de colaborar en 'El día Después' ni en 'El Día del fútbol', aunque él mismo reconoce su error: "Si lo hubiera sabido, obviamente no me hubiera subido a ese avión y no hubiera hecho esa participación. Todo lo que hice fue desde el desconocimiento". Morientes intentó hablar con la dirección de Movistar + para suavizar la situación, pero desde la empresa se le remitió al incumplimiento de la cláusula de exclusividad.