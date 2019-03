Cerezo: "Nos prometimos hace mucho tiempo llegar a la final"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, aseguró este martes que su equipo se comprometió "hace mucho tiempo" a llegar a la final de la Liga de Campeones, que será en el Wanda Metropolitano, y calificó el duelo de esta noche contra el Juventus Turín como uno de los "más importantes de la temporada".



"Nosotros tenemos un deseo, que es llegar a la final y jugar en nuestro campo, es una cosa que nos prometimos desde hace mucho tiempo y a ver si lo conseguimos", dijo Cerezo, quien habló a los medios, entre ellos EFE, en el hotel Golden Palace de Turín, donde el Atlético se encuentra concentrado de cara al cruce de este martes.



"Hoy sería un paso muy importante para poder llegar a la final", agregó el presidente rojiblanco, quien advirtió de que su equipo no debe fiarse pese al triunfo 2-0 logrado en la ida del Metropolitano. "Va a ser un partido importante, quizás el más importante de toda la temporada. Tenemos ventaja, pero no hay que fiarse. Esperemos que sea un buen partido y que los vencedores seamos nosotros", prosiguió.



Tiene claro que el Atlético deberá sufrir este martes para poder avanzar: "En todos los partidos se sufre, y más en un partido como este. La verdad es que tenemos una pequeña ventaja y vamos a ver si la podemos aprovechar y llegar a los cuartos de final". Cerezo restó además importancia al gesto de Cristiano en la ida, cuando presumió de sus cinco Ligas de Campeones ante las cero del Atlético, y dijo que el luso defiende los intereses al Juventus.



"Cristiano es un gran jugador, un magnífico jugador y defiende al club por el que está jugando. No todo el mundo tiene la suerte de tener las 'Champions' que tiene Ronaldo. Es un jugador muy peligroso y creo que dará un buen resultado aquí en la 'Juve'", aseguró.



Tampoco consideró una ventaja el hecho de que el Real Madrid y el París Saint Germain estén eliminados de la Liga de Campeones y defendió que el Atlético debe pensar en sí mismo. "Hemos tenido siempre las opciones que hemos tenido. Cada vez que avanzamos tenemos más opciones. Este sería un paso para tener la opción que todos queremos, llegar a la final", dijo.