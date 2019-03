Godín: "No fuimos contundentes y no nos llevamos nada"

El uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid, afirmó este sábado, tras la derrota por 2-0 contra el Athletic Club, que su equipo no fue "contundente" y no se llevó "nada" de San Mamés, al tiempo que explicó que "no queda otra" que reaccionar y "seguir peleando por ese segundo puesto".



"Lo buscamos, intentamos como siempre ganar y no pudimos encontrar el gol. Ha sido un partido con pocas ocasiones. Los detalles son los que deciden, el primero rompió el partido y no pudimos darle la vuelta", declaró a 'Bein' al término del choque.



"Generamos alguna ocasión, tuvimos algún contragolpe, hubo jugadas dentro del área que fueron dudosas, no fuimos contundentes y no nos llevamos nada", añadió Godín, quien remarcó que "no queda otra" que reaccionar: "Si algo nos caracteriza es por seguir trabajando, mirar adelante y seguir peleando por ese segundo puesto. La Liga está lejos".