Montella: "Las experiencias me han mejorado, incluso las negativas"

El que fuese entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, compareció durante la tarde de ayer ante los medios en su presentación como nuevo técnico de la Fiorentina. el italiano no se había sentado en ningún banquillo después de su experiencia en Sevilla, la cual terminó con su destitución pocos partidos antes del final de temporada. Lo mismo que le pasó poco tiempo antes en su periplo por el banquillo del Milán.

El de Nápoles, sobre el nuevo rumbo de su carrera, afirmaba que: "Tengo un poco más de pelo blanco. Las experiencias me han mejorado, incluso las negativas. Me vuelve loco hacer este trabajo y viendo a los jugadores que pueden mejorar. También he estado bien en casa, pero tan pronto como Fiorentina me contactó, no lo pensé".

Montella también habló de su estado de ánimo: "Vengo de dos experiencias hermosas, pero también difíciles, hemos logrado resultados importantes. También en Sevilla. Eso siempre resalta cosas negativas. Quiero entrenar ".

Sobre Luis Muriel, sevillista, cedido al equipo toscano decía: "Sí, lo encuentro por tercera vez, pero nunca lo puedo entrenar durante todo un año. ¡Solo unos pocos meses, esta vez espero tener éxito! Tiene cualidades importantes, la continuidad debe encontrarse en los treinta y ocho partidos. Puede hacer más, pero este año ha ido bien ".