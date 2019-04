De Jong no se pone una fecha límite para jugar de titular en el Barcelona

Frenkie de Jong, centrocampista del Ajax Amsterdam, dijo este lunes que no se ha puesto una fecha límite para hacerse con un puesto fijo en el once inicial del Fútbol Club Barcelona, equipo en el que jugará a partir de la próxima temporada.



"No me he puesto como objetivo ser titular nada más llegar, eso solo causaría decepción. Simplemente voy allí con mucho entusiasmo, estoy ansioso por hacerlo bien", dijo el futbolista de 21 años en un podscast subido a la web del Ajax.



"Voy con muchas ganas, pero ya veremos cómo va. Me voy a preocupar por entrenar duro, jugar y, si hay suerte, formar parte del once inicial lo antes posible", añadió.



Asimismo, explicó que uno de las personas que más le animó a fichar por el club blaugrana es el exjugador del Barcelona y actual director deportivo del Ajax, Marc Overmars.



"Me llamó y me dijo: 'creo que el Barcelona te sentaría bien. Jugué un período allí y la vida es muy hermosa', dijo De Jong.



El Ajax se enfrenta este martes al Tottenham en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, es líder de la Eredivisie neerlandesa a falta de dos jornadas para su conclusión y finalista de la Copa de Holanda.



Preguntado por su mejor recuerdo en el club de Amsterdam, el joven futbolista respondió que aún está por llegar. "Ojalá sea pronto, cuando ganemos los próximos seis partidos y hagamos el triplete", dijo.