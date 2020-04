Macías opina que el aplazamiento de Tokio 2020 será bueno para México

Guadalajara (México), 25 abr (EFE).- El delantero Juan José Macías, uno de los líderes de la selección mexicana que pretende ser protagonista en los Juegos Olímpicos, aseguró este sábado que el aplazamiento de Tokio 2020 le vendrá bien al equipo.



"Fue dura la noticia de la suspensión; uno tenía en mente qué en este año se viviría algo especial, pero seguimos arriba del proceso para representar a México. Tendremos más tiempo para entrenamientos y eso nos hará estar mejor preparados", dijo a Efe.



Macías es la estrella ofensiva del equipo mexicano que se perfilaba por el boleto a Tokio en el Preolímpico de Concacaf que debió realizarse el mes pasado en Guadalajara y fue pospuesto como consecuencia de la COVID-19.



El equipo de México, dirigido por Jaime Lozano, tiene esperanzas puestas en una generación de talentos en la que sobresalen, entre otros, el portero Sebastián Jurado, el defensor Alan Mozo y los atacantes Uriel Antuna y Macías.



Para éste último, los Olímpicos son una vitrina con tal de ser visto por equipos europeos, aunque desde hace tiempo en el exterior hay un seguimiento de su desarrollo.



"La intención de ir a otro continente existe, aunque ahora todo está parado. Por el momento no puedo pensar en eso, no puedo soñar con ir a Europa porque la actualidad es otra. Me interesa solo estar en forma y mejorar físicamente para llegar bien a la reanudación del torneo en México", señaló.



Explicó el atacante que lo importante es guardar la calma y no perder condición física porque eso será un primer paso en su búsqueda por salir al fútbol europeo.



"Hay que verle lo positivo a esto, solo es una pausa por una razón; sigo trabajando para alcanzar ese sueño. Europa vendrá después, estoy seguro", indicó.



Juan José Macías vive una etapa de plenitud en las Chivas de Guadalajara, equipo en el que ha podido congraciarse con la afición desde que volvió en julio de 2019 luego de ser prestado al León. Suma cuatro goles en ocho juegos en el Clausura 2020, detenido el pasado 15 de marzo.



"He llevado una carrera corta pero que está dando frutos. He hecho goles que nadie ha marcado en cuanto a cantidad y quiero seguir por el mismo camino porque no me fijo límites ni quiero perder la disciplina que lleva al éxito", manifestó.



Sobre el coronavirus que ha puesto en jaque a la población mundial, Juan José Macías respeta las restricciones, aunque echa de menos el fútbol.



"Son tiempos difíciles, salimos de la rutina, extrañamos el fútbol. Todos debemos quedarnos en casa y apoyar a la gente que vive al día. Ojalá tengamos los cuidados de higiene y prevención porque hay que ser respetuosos de lo que está pasando", concluyó.