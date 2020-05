Valverde: "Los primeros partidos a puerta cerrada serán complicados"

Bilbao, 26 may (EFE).- Ernesto Valverde, exentrenador del Athletic Club y del FC Barcelona entre otros equipos, cree que, aunque "después se acostumbrarán", los primeros "dos o tres partidos" a puerta cerrada que deberán disputarse en el reinicio de LaLiga serán "complicados" para todos los equipos.



"Todos hemos jugado algún partido sin público y son extraños. Lo que no sé cómo va a ser jugar cien partidos sin publico. Al final todo el mundo se acostumbra, pero no está bien. No está mal jugar un par de ellos, pero tantos se hará extraño", comentó Valverde en una entrevista en Radio Marca Bilbao.



El técnico recordó que su última experiencia de un partido a puerta cerrada, el Barça-Las Palmas de octubre de 2019, fue "horrible". "Sin meternos en lo que hubo alrededor, lo que fue el partido fue horrible porque además no estábamos preparados para jugar. Ahora estarán más mentalizados", explicó.



Valverde señaló que, a pesar de los "momentos duros" relacionados con la salud que ha provocado la pandemia, el confinamiento ha servido para valorar y "volcarse en gente que está haciendo trabajos mas esenciales que el fútbol, que al final es un espectáculo".



"Es una industria muy potente que muchos vivimos de ella y una maquinaria que tiene que empezar a funcionar. Cuando empiecen a jugar los equipos la gente se enganchara poco a poco, pero haber tenido este margen no nos ha venido mal para hacer otras cosas", explicó.