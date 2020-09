La alcaldesa vuelve a proponer una declaración unitaria crítica con Tebas y el CSD

A Coruña, 9 sep (EFE).- La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a proponer una declaración unitaria de toda la Corporación con críticas duras al presidente de LaLiga, Javier Tebas, y a la actuación del Consejo Superior de Deportes, sobre todo lo que rodeó el partido de fútbol entre el Deportivo y el Fuenlabrada.



La primera edil ha insistido en la proposición que la oposición rechazó este lunes y pretende que todos los grupos del Pleno municipal pacten una Declaración Institucional común, que "mantenga una postura de ciudad respeto a los atropellos cometidos con A Coruña y el Real Club Deportivo".



Rey recordó que el Fuenlabrada, "con el aval de la Liga de Fútbol Profesional", incumplió "todos los protocolos sanitarios" al viajar a Galicia con un brote de coronavirus el pasado 20 de julio para afrontar el último encuentro de LaLiga SmartBank, que tuvo que ser suspendido en una jornada que se tenía que haber disputado en horario unificado, algo que se incumplió.



La alcaldesa solicita a todos los grupos de la Corporación municipal "la misma unidad" que hubo contra la pandemia cuando se aprobó por unanimidad el Plan de rescate económico y social.



"Esa actitud conjunta tiene que servirnos para defender la ciudad de esta injusticia y dejar a un lado actitudes partidistas", mantuvo la regidora.



"Creo que A Coruña sabe que su alcaldesa está actuando con firmeza en defensa de la ciudad y del Dépor. Los hechos están ahí, el Gobierno municipal actuó desde el primero momento y, entre otras cosas, conseguimos que se abrieran diligencias contra Javier Tebas y el Fuenlabrada en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña", precisó.



Rey aseguró que "en ningún momento" puso "por delante ningún interés que no fuera el colectivo de la ciudad" e insistió una vez más en que, en ese procedimiento, el Ayuntamiento irá "hasta el final".



"Desde el primer momento, consideré que era importante sacar esta cuestión del debate partidista, la fuerza de la ciudad pasa por estar unidos, como está también el deportivismo. Por eso, les formulé a los grupos municipales que lo lógico sería negociar y pactar una Declaración Institucional unitaria, incluso propusimos un borrador, susceptible de cambios", indicó.



La alcaldesa señaló que, "por desgracia, tanto el PP como la Marea rechazaron esa oferta y prefieren ir por libre", algo que consideró "un error".



"La ciudad y el deportivismo le están pidiendo unidad a la Corporación municipal. Espero que todos los grupos escuchen aquello que nos están diciendo. Sería una lástima que por razones partidistas no se lograra el pacto que ofrecí y le lleváramos la contraria, por ejemplo, a la Federación de Peñas del Deportivo", opinó.



Rey comentó que esta nueva propuesta de declaración unitaria la mantendrá hasta "un minuto antes" del pleno de este jueves, en el que, si no, se votarán dos mociones, una del PP crítica con el CSD y otra de Marea que pide declarar a Tebas persona non grata.



"Los grupos saben que no existe ningún impedimento serio para firmar esa declaración, a la que yo misma daría lectura para dar después paso a las personas portavoces de los grupos para que hagan sus aportaciones particulares", dijo sobre las críticas que ha recibido de la oposición porque una declaración institucional no da pie al debate.



"Puede comprobarse en el borrador que presentamos que no hay problema en reprobar a Jabier Tebas o en pedir la dimisión de la presidenta del CSD, por lo tanto no hay motivo ninguno para no ir juntos que no sea el partidista, del que yo preferiría escapar, como nos pide la ciudadanía y el deportivismo", concluyó la alcaldesa.