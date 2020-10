El colombiano Quiñones advierte que Tigres no puede fiarse del colista

Monterrey (México), 2 oct (EFE).- El delantero colombiano Julián Quiñones afirmó este viernes que Tigres, quinto clasificado en el torneo Apertura mexicano, no puede fiarse de la condición de colista del San Luis, su rival en la decimotercera jornada, este sábado.



"Debemos seguir con el ritmo que hemos logrado en esta liga que no te permite menospreciar a nadie, por eso debemos estar concentrados y no creernos más que nadie sólo porque vamos más arriba en la tabla", subrayó.



Tigres marcha en quinto lugar del torneo de Apertura con 20 puntos y este sábado recibe al San Luis, que es el colista con 8 unidades.



"Sabemos de la calidad de San Luis y que nos puede dar una sorpresa si nos descuidamos. Es algo que debemos mantener, un nivel como el de las últimas semanas", avisó.



Quiñones se refirió a las recientes tres semanas en que Tigres acumula victorias consecutivas ante Santos, Querétaro y la del derbi de la ciudad contra el Monterrey de la fecha 12.



"Tenemos una seguidilla de partidos con buenos resultados y buen juego, por eso el equipo está motivado, vamos agarrando la altura a la que este equipo está acostumbrado, a la presión de un equipo grande que siempre debe estar arriba en la tabla".



El playera número 33 de los Tigres destacó la preponderancia que ha tomado Tigres en la última década en el fútbol mexicano en que ha ganado cinco de los siete títulos de Liga que presume en sus vitrinas.



"Todos quieren vencer a los grandes y Tigres está en esa mira por lo hecho en últimos tiempos, por eso los demás equipos nos enfrentan con todo y nos quieren ganar, y nosotros no debemos bajar nunca los brazos".



El colombiano habló de su vuelta a la titularidad en los últimos tres partidos en que se le exige una mayor participación de recuperación de balón y juego fuera del área.



"Me siento en buen nivel, he retomado confianza porque a pesar del desgaste que tengo que hacer sé que la recompensa es la continuidad; no han llegado los goles, pero colaboro al atraer las marcas con sacrificio y poco a poco voy retomando mi mejor nivel".