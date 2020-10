Jackson Martínez: de goleador de elite a cantante y telepredicador

Internacional absoluto con Colombia en 40 ocasiones (10 tantos), jugador referencia del mejor Oporto de los últimos años y segundo fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Un goleador de elite, un delantero de primer nivel mundial y un futbolista exitoso. Ése era, hasta 2015, Jackson Martínez. Entonces, tenía 29 años. Sin embargo, en el conjunto colchonero empezó un declive profesional que no logró revertir en su discreto paso por el Guangzhou Evergrande chino o el Portimonense portugués. Hoy, con sólo 34 años, está sin equipo, ha dejado el balón a un lado y ha agarrado un micrófono para comenzar una nueva vida como cantante y telepredicador.



Jackson Martínez sigue siendo un personaje muy popular en su país y eso le está sirviendo de gran ayuda para poder sacar partido a sus otras dos pasiones: la religión y la música. Así, el ya exfutbolista cafetero atendió a #Vamos para contar como es ahora su día a día, alejado del césped, y para anunciar con orgullo el lanzamiento de su primer disco, titulado 'Escucha' y que cuenta con un tema con el mismo título.



Cuando jugaba al fútbol, todos sus goles llevaban la misma dedicatoria. Dedo al cielo en tributo a Dios. Ahora, con la música, cambia de escenario pero no de inspiración: "Mi música está centrada en dar a conocer la palabra de Dios. En un momento crítico de mi carrera cuando tuve dos operaciones, fue ahí cuando me dediqué a escribir, y cuando tomé la decisión de lanzar mi primer álbum".



El exdelantero tiene varios temas colgados en su canal oficial de Youtube y, de momento, no puede quejarse de la respuesta que ha tenido en el público. Sus fans más fieles echan de menos sus goles, pero ahogan la añoranza con las letras de sus canciones.





"Sin ti no soy nada, Señor,

cada día quiero vivir en la Comunión"

Es @JacksonMartinez, de delantero a cantante religioso. #NoticiasVamos pic.twitter.com/F6y2lZ05BB — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 13, 2020