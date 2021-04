Madrid, Barça y Atlético no podrían ser sancionados, según experto

Madrid, Barça y Atlético no podrían ser sancionados, según experto

Bromas o errores técnicos aparte, como el que ha situado al Sevilla líder y casi campeón de Liga en la web del Betis y al propio club verdiblanco en Champions, la realidad es que ambos clubes sí podrían validar esas posiciones de cara a su clasificación para competiciones europeas de la próxima temporada, pero no para aspirar a ganar algo en la presente por esa vía.

Excluir de las competiciones nacionales e internacionales a los clubes que aceptaron la creación de una Superliga europea, una opción que plantean la FIFA, la UEFA y varias federaciones nacionales, es una medida a descartar en la presente temporada deportiva y potencialmente controvertida también a largo plazo.

Así lo aseguró este lunes a EFE el abogado Angelo Cascella, experto en derecho deportivo nacional e internacional que lleva años cuidando los intereses de clubes y profesionales del fútbol, quien excluye además que, tras el anuncio de este domingo, los clubes involucrados en la creación de la Superliga puedan volver atrás.

"Si han tomado esta decisión, dudo mucho que vuelvan atrás. Significa que tienen una organización clara. Ellos piensan fundar una nueva competición autónoma que les permita maximizar los ingresos económicos que les ofrece la difusión planetaria del fútbol", dijo Cascella.

FIFA, UEFA y varias federaciones nacionales han amenazado con la exclusión de los clubes inscritos en la Superliga de las competiciones ligueras e internacionales. Una amenaza que se extendería también a la Eurocopa y al Mundial, lo que pone en una encrucijada a los futbolistas.

Sin embargo, según Cascella, a nivel legal es inviable aplicar estas sanciones a corto plazo.

"Yo, club que participo en el presente campeonato, ¿qué habría hecho para que se me castigue? ¿Cuál sería la violación? Yo participé en el presente campeonato. ¿A qué me negué? No veo con qué base una federación podría sancionar a un club que participó en su liga", dijo.

"Y no veo cómo pueden sancionar a los clubes que siguen participando en la Liga de Campeones", agregó.