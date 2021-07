Herrera cree que Funes Mori tiene mucha calidad para aportar a México

Monterrey (México), 2 jun (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este viernes que el delantero Rogelio Funes Mori, del Monterrey, tiene mucha calidad para aportarle a la selección mexicana que irá a la Copa Oro.



"Funes Mori es un gran jugador, por algo lo llaman; con la calidad que tiene se podía ganar una convocatoria y tanto es así que al final el técnico lo hizo", explicó en rueda de prensa el seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014.



Funes Mori, nacido en Argentina, pero recién naturalizado mexicano, fue la principal novedad del argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador de México, en la lista para la Copa Oro.



Herrera descartó que haya polémica por el hecho de que Martino opte por llamar a un naturalizado como Funes Mori antes que a un delantero nacido en México.



"Los últimos cinco técnicos que estuvimos en selecciones llamamos naturalizados, es un tema obsoleto. En el mundo solo dos selecciones no tienen naturalizados, que son Brasil y Argentina, todos los demás, Alemania, Francia, todos tienen. Me parece que hoy en día no es un tema escabroso", añadió.



Miguel Herrera destacó el entendimiento que ha tenido el francés Florian Thauvin en sus primeras semanas como nuevo jugador de los Tigres.



"Me ha gustado que Florian se haya entendido rápido con sus compañeros. Se ha entendido con todos los compañeros de la delantera, lo que le hemos pedido lo ha captado bien, y me ha gustado mucho", expresó.



El estratega oriundo del estado de Hidalgo, al centro de México, afirmó tener altas expectativas de lo que pueda mostrar el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 en el torneo Apertura 2021.



"Queremos que muestre lo que llenó a la directiva para traerlo, esos disparos de media distancia que tiene, el tipo de juego vertical y los centros. Le estamos pidiendo lo que hemos visto de él, que encare cuando lo tenga que hacer y que tenga patear cuando lo tenga que hacer; el muchacho lo hace bien", comentó.



Herrera aseguró que el fichaje del centrocampista mexicano Juan Pablo Vigón será la última contratación que tendrán los Tigres de cara al Apertura 2021, en el que debutarán el domingo 25 de julio cuando visiten al Tijuana.