El Torino se atasca ante el Venezia

Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El Torino pinchó este lunes en su visita al Venezia (1-1), se alejó de los puestos europeos y se situó en la novena posición a tres puntos del sexto clasificado, el Lazio.



Los hombres dirigidos por el croata Ivan Juric sumaron su cuarto partido consecutivo sin perder pero sumaron un punto insuficiente para sus intereses continentales. En esta ocasión, perdieron una ocasión de oro tras adelantarse en la segunda parte por medio del croata Josip Brekalo.



El Torino se encontró a un equipo necesitado de puntos y que sólo ha ganado un partido este curso. El Venezia, pedía a gritos una victoria para abandonar los puestos de descenso y su entrenador, Paolo Zanetti, dio una vuelta de tuerca a su alineación y a su sistema para intentar cambiar su mala racha de derrotas.



Por primera vez en la temporada, Zanetti empleó un 4-4-2 y apostó por un ataque formado por el nigeriano David Okereke y el noruego Dennis Johnsen. Además, dio galones a la joven promesa marroquí Sofian Kiyine, que debutó en un once del técnico italiano.



La jugada le salió a medias. Después de una primera parte con sólo una ocasión clara con un cabezazo de Okereke, el Torino se adelantó por medio de Brekalo al cuarto de hora de la reanudación. El jugador balcánico no desaprovechó un centro desde la banda derecha de Wilfried Singo y abrió el marcador a los 56 minutos.



El Venezia reaccionó casi al final, cuando Koffi Djidji cometió un penalti sobre Johnsen por el que vio su segunda tarjeta amarilla. Sólo un minuto antes, recibió la primera tras derribar a Okereke en una falta técnica. Mattia Aramu no falló la pena máxima y el Venezia, con un hombre más, se lanzó a por una victoria que no llegó. El empate, no contentó a nadie: el Torino se alejó de europa y el Venezia no abandonó las plazas de descenso.